Στην αντεπίθεση πέρασε την Τρίτη (28/4) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επικρίσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την κρίση με το Ιράν.

«Δεν ξέρει τι λέει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζει ότι «Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι εν τάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος», για να προσθέσει ότι «Κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και από άλλες απόψεις!».

Δείτε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (27/4), ο καγκελάριος Μερτς έκρινε πως η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ταπεινώσει τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική εξόδου.

«Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική. Δεν διακρίνω αυτή τη στιγμή ποια στρατηγική εξόδου σκοπεύουν να επιλέξουν, ιδίως καθώς οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς πολύ επιδέξια – ή απλώς πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται καθόλου. Έτσι, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μάρσμπεργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.