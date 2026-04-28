Οι διαμεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μία αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι δεν δέχεται την προηγούμενη πρόταση, όπως ανέφεραν στο CNN πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επρόκειτο να επιστρέψει σήμερα στην Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι αναμένεται να συζητήσει με ηγέτες του καθεστώτος.

Η διαδικασία αυτή είναι αργή, σύμφωνα με τις πηγές, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί την εκδοχή της ιρανικής πρότασης που υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, η οποία προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου πρώτα και την επίλυση των πιο ευαίσθητων ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ρευστή, και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν το Ιράν θα υποβάλει μια αναθεωρημένη πρόταση που θα είναι πιο αποδεκτή από τις ΗΠΑ.