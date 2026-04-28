Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της δεκαετίας του ’90, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου και ο Γιώργος Πολυχρονίου, θύμισαν στους παρευρισκόμενους παλιές καλές εποχές. Οι δυο τους απόλαυσαν μαζί το φινάλε των εμφανίσεων του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο NOX, δείχνοντας πως τα χρόνια που πέρασαν έχουν αμβλύνει τις εντάσεις του παρελθόντος και του πολύκροτου διαζυγίου τους.

Στη συγκεκριμένη βραδιά, ωστόσο, οι δυο τους έδειχναν να αφήνουν πίσω οποιαδήποτε ένταση του παρελθόντος. Χαλαροί, ευδιάθετοι και σε απόλυτα φιλικό κλίμα, απόλαυσαν το πρόγραμμα μέχρι αργά, με το περιβάλλον του μαγαζιού να θυμίζει περισσότερο reunion παρά απλή τυχαία συνάντηση.

Ο ίδιος ο Γιώργος Πολυχρονίου, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο τον επηρέασε ο χωρισμός, λέγοντας: «Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου με ταρακούνησε. Δεν ήταν όμως μόνο ότι έχασα την Μάγκυ. Εκείνο που με ταρακούνησε ήταν ότι έχασα την ομαλότητα της καθημερινότητας, την ασφάλεια. Ο άνδρας πρέπει να επιβεβαιώνεται και να είναι ασφαλής. Θέλει την επιβεβαίωση -ειδικά όταν μεγαλώνει- ότι περνάει η μπογιά του, έστω και “μερικώς” και να νιώθει ασφαλής. Να έχει τη θαλπωρή του σπιτιού του, το σίγουρο, όλο αυτό που έχει κάνει τόσα χρόνια με τη σύντροφό ή τη σύζυγό του με όλες τις συνήθειες της καθημερινότητας».

Οι δύο τους φαίνεται πως έχουν περάσει πλέον στη φάση «περασμένα-ξεχασμένα» και αντιμετωπίζουν το παρελθόν με ψυχραιμία και χαμόγελο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

