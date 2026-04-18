Το πρωί του Σαββάτου 18/4 σχολίασαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» τον τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Οικονόμου χειρίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα τη «μίμηση» της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, ο Νίκος Συρίγος χαρακτήρισε, σε αρκετά έντονο ύφος, ατόπημα τη στάση του Δημήτρη Οικονόμου, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει βάλει ένα όριο στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Έρχεται η Λατινοπούλου και κάνει αυτό το show. Δεν θα συμμετείχα στο σκέτς αυτό. Δεν είναι για γέλια αυτό. Αυτό το σταματάς. Το κόβεις. Είναι ένα συνεχιζόμενο ατόπημα του Οικονόμου, ο οποίος διαρκώς – και δυστυχώς, γιατί έχει μια μεγάλη πορεία στο χώρο – τον τελευταίο καιρό διαρκώς πέφτει σε ατοπήματα.

Είναι άλλο να είσαι σοβαροφανείς – “ενημερωτικός”, δηλαδή εμείς δεν είμαστε σοβαροί επειδή είμαστε σε ψυχαγωγική εκπομπή; Θα αφήναμε να κάνει αυτό το πράγμα εδώ η Λατινοπούλου και δε θα την είχε σταματήσει ένας από εμάς; Κάνουμε πλάκα τώρα με αυτά τα πράγματα και θέλουμε να λεγόμαστε σοβαροί; Όχι, δεν είναι σοβαρότητα.» είπε.

Στη συνέχεια, με ακόμη πιο έντονο ύφος πρόσθεσε: «Η Λατινοπούλου ξέρουμε τι είναι. Εσύ ως παρουσιαστής οφείλεις να βάλεις τα όρια. Τη Λατινοπούλου την ξέρουμε, δεν την μαθαίνουμε σήμερα. Το ότι ξεπέρασε τα όρια, δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Αλλά το ότι ο Οικονόμου συμμετείχε σε αυτή την παρωδία, οφείλουμε να το καυτηριάσουμε. Δε νιώθω συνάδελφος ούτε με τον κύριο Πορτοσάλτε, ούτε με τον κύριο Οικονόμου με αυτές τις αντιδράσεις και τις προηγούμενες δηλώσεις τους ή αυτό το ξέπλυμα που κάνουν και οι δύο στην κυβέρνηση».

