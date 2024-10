Ακόμα και αν απλά περπατήσετε στην Fremont Street θα νιώσετε την αδρεναλίνη και την αγωνία της νυχτερινής ζωής της πόλης της αμαρτίας – καζίνο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, νέον φώτα, λαμπερά μαγαζιά, αξιοθέατα και πολλές άλλες μοναδικές διασκεδάσεις.

Αλλά παρόλο που η Sin City μπορεί να φαίνεται ένα τόσο διασκεδαστικό και ανέμελο μέρος, πράγματι υπάρχουν πολλοί κανόνες κρυμμένοι κάτω από την επιφάνεια, οι οποίοι ίσως σας χαλάσουν τα σχέδια αν δεν τους γνωρίζετε.

Ένας από τους βασικότερους νόμους είναι η απαίτηση το να είστε 21 ετών και άνω για να επισκεφτείτε κάποιο από τα εντυπωσιακά καζίνο της πόλης.

Παρόλο λοιπόν που σε κάποιες άλλες πολιτείες της Αμερικής αυτό το όριο των 21 χρόνων έχει μειωθεί στα 18, στη Νεβάδα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για διαδικτυακά καζίνο παιχνίδια ή στοιχήματα σε αθλήματα, αγώνες ίππων, λοταρία ή απλά μπαίνοντας σε μία από τις θρυλικές αίθουσες παιχνιδιού στο Strip, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 21 έτη για να κάνετε το στοίχημά σας.

Για να διευκρινίσουμε περισσότερο τους κανόνες και τους νόμους για τα τυχερά παιχνίδια στο Λας Βέγκας συμβουλευτήκαμε επαγγελματίες από την ομάδα του Παιχνιδια-καζινο.ελ, οι οποίοι ήταν τόσο ευγενικοί ώστε να μας ενημερώσουν αρκετά εξαντλητικά. Και έτσι,… Ο πρώτος και βασικός κανόνα είναι:

Ο νόμος για τον τζόγο λέει: „21 για να ποντάρεις“

Η Επιτροπή Τζόγου της Νεβάδας εκδίδει άδειες σε διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, από το τοπικό Circle K μέχρι το Bellagio, όλα αυτά τα πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για να μπορεί να προσφέρονται τυχερά παιχνίδια στις πολυάριθμες μορφές τους. Αλλά ανταποδίδοντας, τόσο η Επιτροπή όσο και το Τμήμα Ελέγχου Παιχνιδιών στη Νεβάδα περιμένουν από τους κατόχους των αδειών να σέβονται όλους τους νόμους και τις ρυθμίσεις που έχουν εισάγει, για να προστατεύουν την ακεραιότητα και τη δημόσια αντίληψη της βιομηχανίας παιχνιδιού – μοιράζονται από το .

Τι μπορώ να κάνω στο Λας Βέγκας αν δεν είμαι 21;

Αν βρίσκεστε στο Λας Βέγκας αλλά δεν έχετε ακόμη γίνει 21, μην ανησυχείτε δεν χάθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμα πολλά εκπληκτικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αν κάνετε κάποια έρευνα, θα ανακαλύψετε ότι μπορείτε ακόμα να νοικιάσετε δωμάτια σε ξενοδοχεία και αυτοκίνητα, αν και υπάρχουν κάποια μικρά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσετε. Φυσικά, θα ζητήσουμε πάλι τη συμβουλή των ειδικών από το παιχνίδια καζίνο ελ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα μυστικά του Βέγκας. Και λοιπόν…

Τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα θα σας αρνηθούν την είσοδο εάν είστε κάτω των 21 ωστόσο, το Golden Nugget διαθέτει ξενοδοχεία που δέχονται άτομα από 18 ετών και πάνω. Ακριβώς στο κέντρο της τρέλας στη Fremont Street, υπάρχουν κάποια υπέροχα ξενοδοχεία που είναι πολύ καλή επιλογή και συχνά προτιμούνται από τους τουρίστες.

Συμβουλή: Αν έχετε επιλέξει το ξενοδοχείο σας, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων.

Αν πάλι θέλετε να βρίσκεστε εκτός της τρέλας, σε πιο ήσυχο μέρος, έχετε δύο επιλογές, αυτές είναι το Westgate ή το Tuscany. Από το παιχνίδια-καζινο.ελ προτείνουν την Τοσκάνη λόγω της ήρεμης ατμόσφαιρας, της ενδιαφέρουσας βάσης πελατών και των φθηνότερων δωματίων. Το μικρό τους καζίνο διαθέτει μόνο ηλεκτρονικά τραπεζικά παιχνίδια, αλλά το ελάχιστο στοίχημα είναι μόλις λίγα δολάρια. Αυτό από την άλλη πλευρά είναι καλό για την τσέπη σας, καθώς το παιχνίδι με μεγάλα ποσά κρύβει αρκετούς κινδύνους.

Μουσική, μουσική και ακόμη περισσότερη μουσική

Αφού πλέον ξέρετε πού μπορείτε να μείνετε στο Λας Βέγκας αν δεν έχετε τα απαιτούμενα 21 χρόνια, τι άλλο;

Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στο Λας Βέγκας είναι τα εντυπωσιακά συναυλιακά δρώμενα. Μερικές συναυλίες πραγματοποιούνται σε ιδιωτική μορφή και απαιτούν να είστε άνω των 21 ετών, αλλά η πλειονότητα των μουσικών εκδηλώσεων στην πόλη είναι διαθέσιμες για άτομα από 18 ετών και πάνω. Μερικά από τα καλύτερα μουσικά φεστιβάλ της χώρας λαμβάνουν χώρα ακριβώς εδώ, και αν δεν έχετε ακούσει γι’ αυτά, τώρα είναι η στιγμή να τα γνωρίσετε: Electronic Daisy Carnival, I-heart, When We Were Young, Life Is Beautiful και δεκάδες άλλα.

Έτσι, είτε είναι η Taylor Swift στο Allegiant Stadium ή ο DeadMau5 στο Las Vegas Events Center, αυτή η πόλη έχει πάντα φανταστική ζωντανή μουσική που μπορείτε να απολαύσετε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Βέβαια, σίγουρα έχετε ακούσει ότι μερικά από τα καλύτερα σόου βρίσκονται ακριβώς στο Λας Βέγκας. Αν είστε fans των ποικίλων επιδείξεων πολλά από αυτά είναι προσβάσιμα και για ανήλικους. Δείτε τις λεπτομέρειες στην επόμενη κατάταξη του παιχνίδια-καζινο.ελ TOP Show Programs in Vegas για το 2024 ,όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά, από τιμές μέχρι ώρες λειτουργίας.

Νυχτερινή βόλτα στη Λωρίδα

Νυχτερινή βόλτα κατά μήκος του κέντρου της Fremont ή της 4 χιλιομέτρων διαδρομής της Λεωφόρου Las Vegas, γνωστής ως την Λεωφόρο. Οι θέες, οι ήχοι και οι άνθρωποι που θα δείτε εδώ είναι παγκόσμιας κλάσης. Υπάρχει μια ενέργεια που είναι αδύνατο να περιγραφεί, ειδικά αν περπατάτε κατά μήκος της λεωφόρου μετά το σούρουπο. Μερικοί άνθρωποι από την ομάδα του παιχνίδια-καζινο.ελ είναι ομόφωνοι ότι όλα είναι δυνατά να συμβούν.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι στο Λας Βέγκας υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και αν και δεν τηρείται αυστηρά, τα άτομα κάτω των 18 ετών πρέπει να φύγουν από τη Strip και να είναι μακριά από το κέντρο μέχρι τις 21:00.

Οι φύλακες θα σας υπενθυμίσουν ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε εκεί, οπότε συνεχίστε να κινείστε και να εξερευνάτε, αλλά μην το παρακάνετε και σιγά-σιγά κατευθυνθείτε προς την έξοδο.

Παράδεισος εξωτερικού χώρου

Το Λας Βέγκας περιβάλλεται από φυσική ομορφιά, την οποία ελάχιστοι από τους 40 εκατομμύρια ετήσιους επισκέπτες θα δουν. Το Red Rock Canyon, τη Valley of Fire, το Mt Charleston και τη Lake Mead βρίσκονται περίπου μία ώρα οδήγησης μακριά.

Αν έχετε διαβάσει το άρθρο: “Οι 10 διασκεδαστικές δραστηριότητες για οικογένειες με παιδιά στο Βέγκας”, μπορείτε να μαντέψετε ποια από αυτά θα αναφέρουμε στις επόμενες γραμμές. Αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, δεν θα κάνετε λάθος αν το κάνετε τώρα, καθώς οι πληροφορίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες.

Το Mt Charleston είναι σαν εντελώς διαφορετικό οικοσύστημα και βρίσκεται σε υψόμετρο 7100 ποδιών πάνω από τη θάλασσα. Εδώ μπορείτε να κάνετε σκι το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι η θερμοκρασία είναι κατά 25 βαθμούς δροσερότερη από το κέντρο του Λας Βέγκας.

Ο τουρισμός και το κάμπινγκ είναι εξαιρετική επιλογή ειδικά το φθινόπωρο.

Η Lake Mead έχει βιώσει διάφορες σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα του νερού της κατά τη διάρκεια των χρόνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα επίπεδα του νερού στη Lake Mead έχουν κυμανθεί κατά περίπου 200 πόδια, αλλά κάτι είναι σίγουρο: τα υδροσκι, τα zip-lining και τα πάρτι στα πλωτά σπίτια συνεχίζονται με πλήρη ένταση.

Το Red Rock Canyon έχει απίστευτους καταρράκτες, αν οργανώσετε σωστά το ταξίδι σας και μην χάσετε τα 3000-χρονών ινδιάνικα βραχογραφήματα και γλυπτά. Βρίσκεται μόνο 30 λεπτά από το αεροδρόμιο, αλλά φαίνεται σαν να είστε χιλιάδες μίλια και χρόνια μακριά.

Η Valley of Fire έχει μερικά από τους πιο ασυνήθιστους βραχώδης σχηματισμούς που θα δείτε ποτέ. Ο κόκκινος άμμος με τη βοήθεια του ανέμου και του νερού έχει διαμορφώσει τα βράχια σε τόξα, πύργους και κυματιστές μορφές. Οι πιο γνωστοί είναι οι Επτά Αδελφές – μια ομάδα πύργων που στέκονται δίπλα στον δρόμο, ή η Φυσική Αψίδα, επίσης βολικά τοποθετημένη δίπλα σε ένα από τα σταυροδρόμια για εύκολη φωτογράφιση.

Ό,τι συμβαίνει στο Βέγκας…

Δεν χρειάζεται να είστε άνω των 21 για να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις εδώ. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες για διασκέδαση που δεν περιλαμβάνουν τον τζόγο. Με τη βοήθεια της ομάδας του παιχνίδια-καζινο.ελ, αναφέραμε μόλις το 2% των πραγμάτων που θα μπορούσατε να κάνετε εκεί.

Στο Λας Βέγας θα βρείτε ακόμη αίθουσες αρκέιντ και roller coasters, μουσεία της μαφίας ή νέον φωτιστικά σόου, βόλτες με go-karts και εκδρομές με αλεξίπτωτο. Υπάρχουν ακόμη και ομάδες χόκεϊ και ποδοσφαίρου από την κορυφαία λίγκα, καθώς και μια ομάδα μπέιζμπολ, αν είστε φίλαθλοι.

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν πρόκειται για το Λας Βέγκας και αν δεν έχετε ακόμη προγραμματίσει το ταξίδι σας εκεί, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις 15 συμβουλές από το παιχνίδια καζινο ελ αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στο Βέγκας.

