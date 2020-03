Άλλα 500 δισ. δολ. "ρίχνει" η Fed στη διατραπεζική αγορά

Η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ Federal Reserve συνεχίζει και επεκτείνει την στήριξή της στη διατραπεζική αγορά με πράξεις βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, καθώς όπως ανακοίνωσε θα προχωρήσει σε ακόμη μία πράξη επαναγοράς (repo) 500 δισ. δολαρίων την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα).

Ανάλογη πράξη επαναγοράς είχε πραγματοποιήσει η Fed και τη Δευτέρα. Το παράρτημα της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να μείωσει τις διαταραχές στη διατραπεζική αγορά χρηματοδότησης διάρκειας μίας ημέρας, όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταφεύγουν για κεφάλαια κίνησης.

Η τελευταία κίνηση της Fed έρχεται επιπρόσθετα σε εκείνες συνολικού όγκου 1,5 τρισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Repo involves banks posting high-quality collateral for reserves used to operate. The minimum bid for the repo operations as been 0.1%.

Τα repos είναι βραχυπρόθεσμες πράξεις στις οποίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν υψηλής ποιότητας εγγυήσεις όπως κρατικά ομόλογα για να τα ανταλλάξουν με λειτουργική ρευστότητα.

Η Fed έχει λάβει σειρά μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας στο σύνολο της οικονομίας το τελευταίο διάστημα, ενώ έχει επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς κρατικώντίτλων των ΗΠΑ και σε χρεόγραφα μακράς λήξης.

Πρόσφατα, εξάλλου, με δύο έκτακτες μειώσεις, μηδένισε ουσιαστικά το βασικό επιτόκιό της, προχωρώντας σε συνολική μείωση 150 μονάδων βάσης ή 1,5%.