Ο Αττικός αμπελώνας στις διεθνείς αγορές

«Δίνουμε έμφαση σε δράσεις και πρωτοβουλίες που φέρνουν στο προσκήνιο τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και τα μοναδικά κρασιά της Αττικής μας» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με αφορμή την ολοκλήρωση των δράσεων υποστήριξης των οινοποιητικων επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Περιφέρεια Αττικής

Οι δράσεις αυτές αφορούσαν στην προώθηση των ποιοτικών Π.Γ.Ε (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) Οίνων της Αττικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 100% συγχρηματοδοτούμενου (70% κοινοτικοί και 30% εθνικοί πόροι) Προγράμματος Προώθησης Οίνων Ποιότητας της Περιφέρειας Αττικής σε Τρίτες Χώρες (Η.Π.Α.- Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο). Αφορούν τους οίνους Ελευσίνα Αττικής Μαρκόπουλο και Πλαγιές Κιθαιρώνα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος είχε προηγηθεί επίσκεψη βρετανών επαγγελματιών στα Οινοποιεία της Αττικής όπου τους υποδέχθηκε ο περιφερειάρχης. Στο σύντομο χαιρετισμό του παρατήρησε πως τις " τελευταίες δεκαετίας, ο αμπελώνας της Αττικής γνώρισε μια εντυπωσιακή αναγέννηση και πρόοδο, τόσο σε επίπεδο οινοποίησης, όσο και αμπελοκαλλιέργειας.

Με αφετηρία ποικιλίες όπως το Σαββατιανό και παραδοσιακά στυλ όπως η Ρετσίνα, η νέα γενιά των οινοπαραγωγών της Αττικής, κατάφερε να εκσυγχρονίσει τα κρασιά του και να τα φέρει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο"

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια υλοποιεί ένα πλήρες πρόγραμμα "το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση των προωθούμενων Π.Γ.Ε οίνων της Αττικής, μέσα από σεμινάρια οινογνωσίας, εκδηλώσεις, masterclasses, ανοικτές τυφλές δοκιμές οίνων, walk around winetasting, προωθητικά δείπνα σε επιλεγμένους καλεσμένους, επαγγελματίες της οινικής κοινότητας, διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφους και συγγραφείς ειδικού τύπου" .

Σημειώνεται ότι το έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοπόρας διαδραστικής εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality - AR) μέσω της οποίας ο χρήστης / επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για τους Π.Γ.Ε οίνων της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη αφού είναι διαθέσιμο προς χρήση και μετά το πέρας των δράσεων ενώ με μελλοντικές αναβαθμίσεις θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζεται όσον αφορά το περιεχόμενό του. »

Οι Βρετανοί επαγγελματίες συμμετείχαν σε γευσιγνωσίες με πρωταγωνιστές τους Π.Γ.Ε. οίνους Αττικής, Ρετσίνας Αττικής, Μαρκόπουλου και Πλαγιών Κιθαιρώνα οι οποίοι προσφέρθηκαν από τους οινοποιούς του Προγράμματος, απόλαυσαν τοπικές γεύσεις οι οποίες ταίριαξαν άριστα με τους προωθούμενους οίνους σε αξιόλογα εστιατόρια και wine bars της Αθήνας, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και βέβαια γνώρισαν εκ τους σύνεγγυς τον Αττικό αμπελώνα.

Οι επισκέψεις των Βρετανών στην Αττική ήταν ένας από τους άξονες της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων για την προώθηση των ΠΓΕ οίνων του Προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έναρξη των ειδικών εκδηλώσεων έγινε στις αρχές Απριλίου με την πραγματοποίηση στο Λονδίνο ειδικού σεμιναρίου οινογνωσίας σε επαγγελματίες του χώρου από τον κορυφαίο εκπαιδευτή οίνου Harry Crowther ιδρυτή και διευθυντή της οινικής σχολής Grainto Grape.

Ο κύριος όγκος των ειδικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου 2023 κατά τη διάρκεια της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Οίνου "London Wine Fair" η οποία έγινε στο εκθεσιακό κέντρο "Olympia" του Λονδίνου. Στην εν λόγω έκθεση την οποία επισκέφθηκαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες του χώρου, σε ειδικό περίπτερο 24 τ.μ. με την επωνυμία "Attica Wines" υπήρχαν διαθέσιμοι για δοκιμή οι προωθούμενοι Π.Γ.Ε. της Αττικής υπό την καθοδήγηση των διακεκριμένων sommelier Φαίδωνα Δερνίκου και Martyna Pawliczek

Η δυναμική παρουσία των Attica Wines στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε το τριήμερο της έκθεσης με την παρουσίαση από τον εκπαιδευτή, σύμβουλο οίνου και Master of Wine κ.Γιάννης Καρακάση δύο master classes στις 16/5 και 17/5 με θέμα: "The PGI Wines of Attica-OldVines, Savatiano and new age Retsina" στο Master class Theatre της London Wine Fair. Tα master classes παρακολούθησαν 77 επαγγελματίες οίνου- επισκέπτες της έκθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του masterclass της 16ης Μαΐου οι επαγγελματίες οδηγηθήκαν στην Pop- UpTasting area και γνώρισαν τα προωθούμενα ΠΓΕ της Αττικής από τους ίδιους τους οινοποιούς ή εκπροσώπους τους που παρευρέθηκαν στην έκθεση. Το "walk-around tasting" επισκέφθηκαν τουλάχιστον 110 άτομα - επαγγελματίες οίνου. Σημειώνεται ότι τόσο στο περίπτερο των "Attica Wines" όσο και στις εκδηλώσεις που διεξάγονταν υπήρχε διαθέσιμο εκπαιδευτικό- ενημερωτικό υλικό.