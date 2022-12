Συμφωνία για πλαφόν στα 180 ευρώ στο φυσικό αέριο

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στην επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, όπως ανέφερε μέσω του Twitter ένας εκπρόσωπος της Τσεχίας, της χώρας που ασκεί την προεδρία του μπλοκ για το τρέχον εξάμηνο.

Το Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για το ανώτατο όριο στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, ανακοίνωσε και ο εκπρόσωπος της Τσεχικής Προεδρίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, η συμφωνία έκλεισε στα 180 ευρώ/Kwh και υπέρ ψήφισαν και οι δύο επιφυλακτικές έως τώρα χώρες, η Γερμανία και η Δανία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ολλανδία και η Αυστρία ψήφισαν αποχή, ενώ η Ουγγαρία ψήφισε κατά.

White smoke. Price cap on gas it is. #Germamy also on board. https://t.co/CSOBm3eCkN