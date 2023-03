Συντονισμένη δράση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη

Μετά την αναγγελία της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS, οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Ελβετίας, του Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ συντονισμένη δράση για να τη διασφάλιση της ρευστότητας στο διεθνές τρεαπεζικό σύστημα και να καθησυχάσουν τις αγορές.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σήμερα και θα συνεχισθούν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Fed.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαιρετίζει την «ταχεία αντίδραση» των ελβετικών αρχών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαιρέτισε την «ταχεία αντίδραση» των ελβετικών αρχών, που διευκόλυναν την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS λέγοντας ότι οι αποφάσεις «θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των όρων ευταξίας της αγοράς»

Οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν επίσης την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζοντας ότι «ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης είναι ανθεκτικός, με στέρεες θέσεις ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα».

NOW - Swiss government confirms Credit Suisse takeover by UBS and says, "the bankruptcy of a global systematically important bank would have caused irreparable economic turmoil." pic.twitter.com/tAP88HMKu3

Ουάσινγκτον και Λονδίνο χαιρετίζουν την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζέρομ Πάουελ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS δίνοντας παράλληλα την διαβεβαίωση ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις ελβετικές αρχές σήμερα για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και Fed.

«Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα και το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό», προσθέτουν.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Fed ήταν «σε στενή επαφή» με τους διεθνείς τους ομολόγους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση της εξαγοράς.

Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τις ενέργειες των ελβετικών αρχών για την διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS και διαβεβαίωσε ότι ο βρετανικό τραπεζικό σύστημα είναι «ασφαλές».

The UK Government welcomes the steps taken today by the Swiss authorities in relation to Credit Suisse to support financial stability.



The Bank of England has confirmed the UK banking system remains safe, sound and well capitalised. https://t.co/r2H8iFB48u