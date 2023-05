Το Leadership Forum για πρώτη φορά στην τεχνική βάση της AEGEAN

Με στόχο να ενημερωθούν οι νέοι, ηλικίας 17-28 ετών, από ανώτερα διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες για τις προκλήσεις και τις επαγγελματικές ευκαιρίες του μέλλοντος, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για πρώτη φορά στη τεχνική βάση (hangar) που διαθέτει η ΑEGEAN στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», την Τετάρτη 17 Μαΐου. Την εκδήλωση παρακολουθήσαν μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και μοιράστηκαν προβληματισμούς σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρονται στον κλάδο των αερομεταφορών.

Την εκδήλωση άνοιξαν με τον χαιρετισμό τους ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Ελλάδας και ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN.

Ο κ. Η. Σπυρτούνιας, δήλωσε «Πάντα είναι μεγάλη μας χαρά με τα μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου να βρισκόμαστε με παιδιά και νέους. Η Επιτροπή Ηγεσίας κάνει εξαιρετική δουλεία, μέσα από τις συζητήσεις που διεξάγονται για το μέλλον και τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες» και ευχαρίστησε την AEGEAN, τον κ. Γερογιάννη και τα στελέχη του για την φιλοξενία στο hangar λέγοντας στους νέους, ότι το μέλλον είναι μπροστά και τους ανήκει.

Ο κ. Ν. Μπακατσέλος, ανέφερε: «Είναι σπουδαίο να είσαι νέος, να έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου και είναι σημαντικό να συμβάλουμε ώστε οι νέοι να παίρνουν αποφάσεις, για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία».

O κ. Α. Μυρόπουλος, δήλωσε: «Η επιτροπή ηγεσίας του Leadership Forum, εδώ και 15 χρόνια, φροντίζει ώστε νέοι και φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με κορυφαία στελέχη, CEOs και ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων, να μοιραστούν με τους ηγέτες που συμμετέχουν, προβληματισμούς, απορίες και συμβουλές για το επαγγελματικό τους μέλλον».

O Δημήτρης Γερογιάννης, καλωσόρισε τους νέους και ανέφερε: «Στην AEGEAN θέλουμε να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους νέους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους ζωής και την εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών για τη προσωπική τους ζωή, όπως τη φαντάζονται σήμερα, αλλά και όπως θα διαμορφώνεται στο μέλλον. Στελέχη της εταιρείας μας, μίλησαν με όσες και όσους βρέθηκαν στην τεχνική μας βάση με αφορμή την εκδήλωση της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, για τη δική τους πορεία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς να μοιραστούμε τις δυνατότητες και τις συγκινήσεις που προσφέρει ο κλάδος των αερομεταφορών, αλλά κυρίως να ακούσουμε από τους ίδιους τους νέους, τι περιμένουν από έναν οργανισμό, όπως η AEGEAN».

Ακολούθησαν συστάσεις και τοποθετήσεις κορυφαίων διευθυντικών στελεχών και μελών του Leadership Committee που συζήτησαν για την Ελλάδα του σήμερα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, τους τομείς της οικονομίας και της παιδείας αλλά και την επιλογή εργασίας στο εξωτερικό. Επίσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νέες τεχνολογίες, τις καινοτομίες και την εξέλιξη των συστημάτων, πεδία που αναζητούν νέους ανθρώπους και μυαλά να τα υποστηρίξουν.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο ο CEO και τα στελέχη της AEGEAN, που απασχολούνται σε διαφορετικούς κλάδους και τμήματα του οργανισμού, όπως μηχανικοί, κυβερνήτες, στελέχη marketing, finance & analytics με σκοπό να παρουσιάσουν το δικό τους success story. Τα στελέχη μέσα από τις τοποθετήσεις τους, μίλησαν για τις εμπειρίες που συνέβαλαν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ειδικεύονται, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στον συναρπαστικό κλάδο των αερομεταφορών, ξεκινώντας έτσι το δικό τους προσωπικό ταξίδι.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ενότητα “Group Discussions & Mentoring”, κατά την οποία οι νέοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο με μέλη της Επιτροπής Ηγεσίας και στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της AEGEAN, να συζητήσουν για τις επαγγελματικές εμπειρίες, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και εξέλιξης και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για την αγορά εργασίας, να μοιραστούν φιλοδοξίες και προβληματισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η αναζήτηση επαγγελμάτων με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, η σημασία των soft skills και της συνεχούς ενημέρωσης, το θετικό εργασιακό περιβάλλον και η ενσυναίσθηση μεταξύ των εργαζομένων, η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ως θεμέλιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα που συζήτησαν οι νέοι με τους Leaders.

Τους νέους καθοδήγησαν με την εμπειρία τους οι:

• Ράνια Αικατερινάρη, Εταίρος, Εκάτη Συμβουλευτική ΕΠΕ και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Motor Oil Α.Ε., ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Coral A.E.

• Ιωάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωτσόβολος – Dixons South East Europe

• Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, AEGEAN

• Πολυχρόνης Γριβέας, Διευθύνων Σύμβουλος, Paragon Advisory

• Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Star Automotive Hellas Single Member S.A.

• Γιώργος Κωτιώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Ogilvy Greece

• Αριστοτέλης Παντελιάδης, CEΟ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

• Μαριάννα Πολιτοπούλου, MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania & Master Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

• Βασίλης Ραμπάτ, Διευθύνων Σύμβουλος, Xerox Hellas & Πρόεδρος, EΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων)

• Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies

• Αθηνά Χατζηπέτρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Από την AEGEAN συμμετείχαν οι:

• Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, AEGEAN

• Πέπη Σταμάτη, Deputy Chief Commercial Officer Network and Revenue, AEGEAN

• Ηλίας Μανδρούκας, Deputy Chief Commercial Officer Digital and Marketing, AEGEAN

• Τατιάνα Σταματελοπούλου, Airline Captain, AEGEAN

• Αγγελική Ταχλιαμπούρη, NDT Inspector, AEGEAN

• Βάνα Καρδάση, Technical Process & Performance Analytics Manager, AEGEAN