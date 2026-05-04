Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών Τραμπ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, επανέρχεται στο προσκήνιο μια γνώριμη συζήτηση: Το κατά πόσο ο οικονομικός προστατευτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας ή αν αντίθετα οδηγεί σε έναν νέο κύκλο εμπορικών εντάσεων με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς: “Η νέα ανακοίνωση επιβολής δασμών ύψους 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνιστά μια εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, που επηρεάζει άμεσα τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και συνολικά το ευρωπαϊκό βιομηχανικό οικοσύστημα”.

Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο δασμός 25% αλλάζει κατηγορία κινδύνου, αφού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια πωλήσεων και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε προμηθευτές, ανταλλακτικά, logistics και θέσεις εργασίας. “Ο δασμός 25% αυξάνει σημαντικά το κόστος εξαγωγής των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά, αφού τα οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη καθίστανται ακριβότερα για τον Αμερικανό καταναλωτή, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των αμερικανικών και ασιατικών μοντέλων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές, ή στη μείωση των περιθωρίων κέρδους τους”.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει: “Η επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από τις ΗΠΑ δεν είναι απλώς ένα εμπορικό μέτρο, είναι μια γεωοικονομική κίνηση με βαθιές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μεγάλο πλήγμα δέχεται η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ. Η ΕΕ από τη πλευρά της επικαλείται τη λεγόμενη Συμφωνία της Σκωτίας του 2025, που αφορά στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ και περιλαμβάνει ενιαίο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα και τα αυτοκίνητα. Το επιπλέον κόστος των δασμών από το 15% στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ ετησίως, όμως η πραγματική οικονομική ζημιά μπορεί να είναι μεγαλύτερη λόγω απώλειας πωλήσεων, μείωσης παραγωγής και μεταφοράς επενδύσεων εκτός Ευρώπης”.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΕΒΕΠ, η αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί 13,6 εκατ. εργαζομένους, αντιστοιχεί στο 8,1% των θέσεων εργασίας, παράγει φορολογικά έσοδα 414,7 δισ. ευρώ και δημιουργεί εμπορικό πλεόνασμα 93,9 δισ. ευρώ για την ΕΕ. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για ένα εμπορικό μέτρο προστατευτισμού, αλλά για μια στρατηγική επιλογή που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο και τιμωρεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο δασμός 25% που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα, αφορά το 70% των εξαγωγών της ΕΕ, δημιουργώντας τεράστιο κόστος, ειδικά για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η κυριαρχία της Γερμανίας στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία είναι ήδη υπό απειλή, καθώς προτού ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία, εξήγαγε περίπου 450.000 οχήματα στις ΗΠΑ σύμφωνα με την κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.