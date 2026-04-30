Τις τελευταίες ώρες η αγορά πετρελαίου άρχισε να διορθώνει, εκπλήσσοντας, την πλειονότητα των αναλυτών του χώρου.

Σύμφωνα με το Reuters, τα premiums στη φυσική αγορά πετρελαίου, άρχισαν να υποχωρούν από τα ακραία επίπεδα πανικού των 126 δολαρίων ανά βαρέλι, που «τρόμαξαν» τους αγοραστές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι διυλιστήρια στην Ασία περιόρισαν σχεδόν αμέσως την παραγωγή τους, εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών, ενώ μεγάλες εταιρείες όπως η Sinopec και η PetroChina απελευθέρωσαν αποθέματα και τα διέθεσαν στην αγορά.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι αγοραστές από την Ασία και την Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από τη Ρωσία, τον Καναδά και τη Βραζιλία, μειώνοντας έτσι μέρος της πίεσης στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Αυτό όμως σήμανε άλλου είδους συναγερμό στους πετρελαιάδες του Κόλπου και άλλων περιοχών.

«Είδαν μπροστά» τους το χειρότερο σενάριο, που δεν είναι άλλο από την λεγόμενη «καταστροφή της ζήτησης».

Οι υπερβολικά υψηλές τιμές του μαύρου χρυσού, περιορίζουν τόσο δραστικά τη ζήτηση, σε μια παγκόσμια προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης, που όχι μόνο δεν κερδίζουν οι παραγωγοί πετρελαίου, αλλά από ένα σημείο και μετά, χάνουν χρήματα, ενώ η κατανάλωση έχει δείξει ότι θέλει πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, για να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.

Βιομηχανίες, μεταφορές, ιδιώτες, τουρισμός και διυλιστήρια περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων, ώστε το συνολικό ποσό που δαπανάται να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα προ κρίσης επίπεδα.

Αυτό όμως «σκοτώνει τα λίτρα».

Αν μάλιστα η κατάσταση αυτή οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε επιβράδυνση ή και ύφεση, θα λειτουργήσει ακόμη περισσότερο πτωτικά για το πετρέλαιο και θα μειώσει τις προσδοκίες για την μελλοντική κατανάλωση ενέργειας.