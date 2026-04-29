Μύλος η αγορά πετρελαίου με τις αγορές να σπεύδουν να προεξοφλήσουν ένα ακόμη ανοδικό σερί των τιμών του μαύρου χρυσού σε μια προσπάθεια να προβλέψουν και βεβαίως όχι να ελέγξουν τις εξελίξεις.

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο φόβος ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά επί μακρόν και ότι η δυσχέρεια εφοδιασμού της αγοράς θα επιμείνει για πολύ ακόμη.

Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ σημείωνε και σήμερα άνοδο κατά 5,08% στα 116,91 δολάρια, το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 4,91% στα 104,84 δολάρια.

Πολιτικά ο Πρόεδρος Τραμπ προεξοφλεί παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε από την πλευρά του ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» για να ανοίξει τα λιμάνια του.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, με ισχύ από την 1η Μαΐου, έχει περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.

Στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων ακολουθούν αντίστοιχη ανοδική πορεία, η οποία θα επιμείνει τουλάχιστον έως τις αρχές της άλλης εβδομάδας, οπότε αναμένεται να υπάρξει ένα μικρό φρένο πριν ακολουθήσει και νέο ανοδικό σερί.