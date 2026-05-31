Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80%-85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια, με αποτέλεσμα οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα να λαμβάνει 450 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, με ανώτατα όρια για άγαμους τα 39.000 ευρώ (με ένα παιδί) και για έγγαμους τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε περίπτωση σφάλματος, προβλέπεται διαδικασία ένστασης, αν και όπως επισημαίνεται, «η πιθανότητα λάθους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς τα στοιχεία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις».

Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Tο συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στις στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών με κονδύλια από το υπερπλεόνασμα του 2025 (12,1 δισ. ευρώ, 4,9% του ΑΕΠ). Περίπου 975.000 νοικοκυριά θα λάβουν το οικονομικό βοήθημα, με τα ωφελούμενα μέλη να ξεπερνούν τα 3 εκατ.

«Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε συνέχεια της μόνiμης μείωσης φορολογίας για οικογένειες και αφορά περίπου το 85% των ελληνικών οικογενειών», όπως είπε στο ΕΡΤnews o Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.