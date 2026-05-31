Κόνι Μεταξά: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εξωτερική της εμφάνιση

H Κόνι Μεταξά έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν της αρέσει να μένει στάσιμη σε ένα look και ότι απολαμβάνει ανά διαστήματα να κάνει αλλαγές στην εμφάνισή της, προκειμένου να δοκιμάζει διάφορα στυλ.

Η τραγουδίστρια δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις επί τόπου χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, ενώ στο παρελθόν έχει τολμήσει διάφορες αλλαγές στην εμφάνισή της, κυρίως στα μαλλιά και τα ρούχα της. Έτσι και τώρα, η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok ότι πήρε μια απόφαση που αλλάζει τελείως την εικόνα που είχαμε μέχρι στιγμής.

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε, μέσα από το βίντεο της, ότι πήρε την απόφαση να κόψει τα μαλλιά της καρέ κοντό, κάτι που στο παρελθόν δεν έχει ξανά δοκιμάσει.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει την αλλαγή και την ανανέωση στην εμφάνισή της, ενώ το κούρεμα αυτό αναδεικνύει άριστα τα χαρακτηριστικά και τις γωνίες του προσώπου της και της πηγαίνει πολύ.

