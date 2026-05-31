Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά των τελευταίων μηνών έχει γίνει viral διεθνώς, με βίντεο από την Αυστραλία να δείχνει μια γυναίκα κυριολεκτικά γαντζωμένη πάνω στο καπό ενός κινούμενου αυτοκινήτου, ενώ η οδηγός συνεχίζει κανονικά την πορεία της σε κεντρικό δρόμο με 60χλμ./ώρα.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Gold Coast του Queensland της Αυστραλίας και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, αλλά και από το κινητό της οδηγού του οχήματος.

Όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία σε χώρο στάθμευσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 22χρονη Natalie Alice Shaw οδηγούσε το κόκκινο Audi της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την δεύτερη γυναίκα, η οποία κινούνταν προς λάθος κατεύθυνση μέσα σε χώρο στάθμευσης. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει για το ποια κινείται στην ανάποδη μεριά του πάρκινγκ ενώ λίγα λεπτά αργότερα οι δύο γυναίκες βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο σε έξοδο drive-thru μαγαζιού.

Η δεύτερη γυναίκα πλησίασε το όχημα πεζή, επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα και μέσα σε δευτερόλεπτα ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, ουρλιάζοντα πως προηγουμένως είχε δίκιο. Η οδηγός όμως του Audi, αφού της ζήτησε αρκετές φορές να κατέβει και αφού πάτησε και φρένο, τελικά βγήκε στον κεντρικό δρόμο και έπιασε μέχρι και τα 60χλμ./ώρα , ενώ η γυναίκα παρέμενε γαντζωμένη στους υαλοκαθαριστήρες και στο καπό, βρίζοντας την και απειλώντας την διαρκώς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει στον δρόμο και τραυματίζεται, αλλά όχι σοβαρά.



Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια

Παρότι πολλοί θεώρησαν ότι η γυναίκα που ανέβηκε στο καπό έθεσε μόνη της τον εαυτό της σε κίνδυνο, οι αυστραλιανές αρχές είχαν διαφορετική άποψη για τη συμπεριφορά της οδηγού.Η Natalie Alice Shaw κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση και τελικά της επιβλήθηκε αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Το βίντεο εξαπλώθηκε με τρομερή ταχύτητα όμως το κοινό εμφανίζεται διχασμένο.

‘Αλλοι υποστηρίζουν ότι η οδηγός προσπάθησε να ξεφύγει από μια επιθετική κατάσταση, ενώ άλλοι θεωρούν αδιανόητο το γεγονός ότι συνέχισε να οδηγεί με άνθρωπο πάνω στο καπό του αυτοκινήτου.