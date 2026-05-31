Μάρκος Σεφερλής: Ο γιος του, Χάρης εντυπωσίασε τους παρουσιαστές του Mega με τις αθλητικές γνώσεις του

Λίγο μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού του Champions League, που καθήλωσε τους φιλάθλους μπροστά στις οθόνες τους, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο Post Game Show του Mega, όπου έκαναν την έκπληξη ο Μάρκος Σεφερλής και ο γιος του, Χάρης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής βρέθηκε στο στούντιο μαζί με τον γιο του, προκειμένου να σχολιάσουν τις επίμαχες φάσεις του αγώνα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Ωστόσο, η παρουσία του Χάρη δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού οι παρουσιαστές της εκπομπής εντυπωσιάστηκαν από τις γνώσεις του νεαρού γύρω από το ποδόσφαιρο και δεν δίστασαν να πειράξουν τον Μάρκο Σεφερλή, ζητώντας του με χιούμορ να τον αφήσει στο Mega για να ενταχθεί στη δημοσιογραφική ομάδα.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάρης Σεφερλής δείχνει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Ο γιος του Μάρκου Σεφερλή ασχολείται από μικρή ηλικία ενεργά με το άθλημα, με τον πατέρα του να βρίσκεται συχνά στις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει και να τον στηρίξει στους αγώνες του.

