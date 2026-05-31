του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Nicolo Bulega συνέχισε το ιδανικό του ξεκίνημα στη σεζόν των WorldSBK, κατακτώντας την pole position το πρωί και στη συνέχεια τη νίκη στον 1ο Αγώνα του Σαββατοκύριακου στην πίστα Motorland Aragon. Ο αστέρας της Ducati οδήγησε τον συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona, σε ένα ακόμη 1-2 για την Ιταλική ομάδα, το οποίο ήταν το 13ο συνεχόμενο.

Σημαντικά στιγμιότυπα Κατατακτηρίων Superpole

Ο Bulega κατέρριψε το ρεκόρ γύρου κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο για να κατακτήσει την pole position με χρόνο 1’46.836. Ήταν η 15η pole position της καριέρας του και η 6η του επιτυχία σε Κατατακτήριες Superpole, συνεχίζοντας το τέλειο ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν, μπροστά από τον συναθλητή του Lecuona.

Ο Alberto Surra (Motocorsa Racing) πέτυχε την πρώτη του εμφάνιση στην πρώτη σειρά εκκίνησης σε Κατατακτήριες Superpole, σημειώνοντας τον 3ο ταχύτερο χρόνο. Ωστόσο, ο Ιταλός έπρεπε να εκτίσει ποινή εκκίνησης από το τέλος του grid για τον Αγώνα 1, αλλά θα ξεκινήσει τον Αγώνα Tissot Superpole από την πρώτη σειρά.

Το δίδυμο της bimota, Alex Lowes και Axel Bassani, προκρίθηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Lowes, 5ος ταχύτερος, κατάφερε να ακολουθήσει τον Lecuona στον ταχύτερο γύρο του, ενώ ο Bassani προκρίθηκε 10ος. Ο Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) σημείωσε τον 7ο ταχύτερο χρόνο, συνεχίζοντας να αντικαθιστά τον τραυματία Miguel Oliveira.

Αποτελέσματα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1’46.836

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.476δ.

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.513δ.

Σημαντικά στιγμιότυπα του Αγώνα 1

Οι Bulega #11 και Lecuona #7 ήταν μπροστά στον Αγώνα WorldSBK σε όλους τους 18 γύρους. Η διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών της Ducati αυξανόταν και μειωνόταν κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με το τελικό περιθώριο να διαμορφώνεται στα μόλις 1.2 δευτερόλεπτα.

Ξεκινώντας από την πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) #14 είχε αργή εκκίνηση και βρέθηκε πίσω από τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team). Τα δύο αδέλφια μονομάχησαν για έναν γύρο, πριν ο Sam περάσει στα φρένα στη Στροφή 1 και στη συνέχεια δημιουργήσει διαφορά από τον 4ο. Ο Alex Lowes πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα διαχειριζόμενος τη διαφορά από τους διώκτες του.

Ο Tommy Bridewell (Superbike Advocates) #46 πέτυχε την καλύτερη θέση εκκίνησης της καριέρας του, στην 8η θέση, αλλά έκανε εξαιρετική εκκίνηση και ανέβηκε 5ος. Ο πρώην πρωταθλητής Βρετανίας πέρασε όλον τον Αγώνα μία θέση μπροστά από τον Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), όμως η διαφορά τους μειωνόταν συνεχώς στο δεύτερο μισό του Αγώνα. Ένα προβάδισμα που είχε φτάσει το 1.5 δευτερόλεπτο στο πρώτο τρίτο της απόστασης σχεδόν εξαφανίστηκε στους τελευταίους γύρους, καθώς ο Baldassarri ασκούσε ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Ο Bridewell δεν υπέκυψε και κράτησε την 5η θέση, πετυχαίνοντας το πρώτο του πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα της καριέρας του στο WorldSBK.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) τερμάτισε 7ος, μπροστά από τη μακρά μονομαχία μεταξύ των Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) και Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team). Λίγο περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο χώριζε τους δύο αναβάτες στον τερματισμό, με τον Gerloff να πιέζει διαρκώς τον Bassani σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα.

Ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) εγκατέλειψε νωρίς λόγω τεχνικού προβλήματος. Ο δις πρωταθλητής WorldSBK αγωνιζόταν παρά τον πόνο, έχοντας υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο στον προηγούμενο Γύρο. Εκτός Αγώνα βρέθηκαν επίσης οι Hannes Sommer (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) και Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), οι οποίοι είχαν πτώση στη Στροφή 14.

Δηλώσεις

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Σήμερα ήταν ένας ακόμη εξαιρετικός Αγώνας και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Δοκιμάσαμε κάποιες διαφορετικές λεπτομέρειες στη μοτοσυκλέτα και κάναμε ένα βήμα μπροστά στις Κατατακτήριες. Το πλάνο μου στους πρώτους γύρους ήταν να δημιουργήσω διαφορά και στη συνέχεια να προστατεύσω λίγο περισσότερο το πίσω ελαστικό για το τέλος. Όταν είδα τη διαφορά να αυξάνεται, θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να παραμείνω ήρεμος και να διαχειριστώ το ελαστικό. Ένιωθα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα και μπορούσα να οδηγήσω ομαλά με το φυσικό μου στυλ. Ήμουν πραγματικά ευχαριστημένος με τη μοτοσυκλέτα και με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Στην αρχή ο Nicolo ήταν πολύ γρήγορος, όπως περιμέναμε, αλλά παραλίγο να πέσω μερικές φορές με το καινούριο ελαστικό. Όταν τα ελαστικά άρχισαν να φθείρονται, ένιωσα καλύτερα και κατάφερα να ανακτήσω σχεδόν ένα δευτερόλεπτο από τον Nicolo. Πίεζα τη μοτοσυκλέτα στα όριά της και χρησιμοποιούσα όλη μου την ενέργεια. Ήταν δύσκολο γιατί η πίστα ήταν πολύ απαιτητική σε αυτές τις ζεστές συνθήκες, αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Μία ακόμη 2η θέση είναι καλό αποτέλεσμα και βρισκόμαστε αρκετά κοντά στον Nicolo. Χρειαζόμαστε ακόμη κάτι παραπάνω στον Αγώνα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μας».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Ήξερα ερχόμενος εδώ ότι μπορούσα να είμαι δυνατός. Είχαμε μια καλή Δοκιμή στο Misano και είμαι ικανοποιημένος με τον γύρο μου στις Κατατακτήριες, αν και έκανα ένα μικρό λάθος στον τελευταίο τομέα, διαφορετικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερος. Οι πρώτοι 7 ή 8 γύροι του Αγώνα ήταν καλοί και είχα δυνατό ρυθμό, αλλά οι δύο αναβάτες μπροστά ήταν απλώς λίγο πιο δυνατοί. Σε αυτές τις συνθήκες ήμουν πραγματικά στο όριο με το μπροστινό μέρος. Είμαι χαρούμενος που διαχειρίστηκα σωστά τον Αγώνα και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση για αύριο. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό βήμα μπροστά με τη μοτοσυκλέτα και να βελτιωθούμε».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.274δ.

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +8.078δ.

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +16.177δ.

5. Tommy Bridewell (Superbike Advocates) +18.619δ.

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +18.684δ.

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati), 1’48.681

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: