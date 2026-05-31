Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του γάμου της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Jake Medwell ήταν αναμφίβολα η είσοδος της νύφης στο χώρο της τελετής, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της, Πέτρο Κωστόπουλο.

Σε βίντεο που ανέβασε στα instastories η αδερφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου καταγράφεται η στιγμή που ο πρώην εκδότης, συνοδεύει την κόρη του για να την παραδώσει στον γαμπρό, λίγα δευτερόλεπτα πριν οι δυο τους ανταλλάξουν όρκους αγάπης μπροστά σε συγγενείς και φίλους.

Στη λαμπερή τελετή έδωσαν το «παρών» μέλη της οικογένειας, στενοί φίλοι και καλεσμένοι που ταξίδεψαν από διάφορες χώρες για να βρεθούν κοντά στο ζευγάρι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell είχαν παντρευτεί ήδη με πολιτικό γάμο στο Τέξας, τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, η τελετή στην Ελλάδα αποτέλεσε την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε ένα πιο προσωπικό και συναισθηματικά φορτισμένο περιβάλλον.

