H πολύ πρόσφατη εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πουλερικών «Νιτσιάκος», από τον Ουκρανό Γιούρι Κοσιούκ, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο «βασιλιάς του κοτόπουλου», δημιουργεί νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Myronivsky Hliboprodukt (MHP), διαθέτει περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Forbes και συγκαταλέγεται στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους της Ουκρανίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και με υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες έπεσαν χθες Σάββατο (30/5) στα Ιωάννινα, όπου είχε μεταβεί ομάδα στελεχών της MHP, το 70% της μεγαλύτερης ελληνικής πτηνοτροφικής επιχείρησης ανήκει πλέον στην εταιρία του Ουκρανού μεγιστάνα.

Μάλιστα σε επόμενη φάση, η συμμετοχή του ομίλου MHP, στη «Νιτσιάκος» αναμένεται να αυξηθεί ακόμη και στο 100%.

Ο Γιούρι Κοσιούκ μέσω της MHP, της εταιρείας που ίδρυσε το 1998, έχει δημιουργήσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που εκτείνεται από τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων έως το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές. Έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στην αγορά πουλερικών της Ουκρανίας καθώς ελέγχει περίπου το 60% της παραγωγής εκτρέφοντας σχεδόν 300 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως. Εξελίσσεται πλέον, σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ευρωπαϊκής αγροτοδιατροφικής βιομηχανίας.

Το επιχειρηματικό του ξεκίνημα και η πορεία του

Η επιχειρηματική πορεία του Κόσιουκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά τη μεταβατική περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αρχικά εργάστηκε ως broker και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο μετάλλων, σιτηρών και φυσικού αερίου.

Το 1998 ίδρυσε την MHP, επενδύοντας σε ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής που συνδύαζε καλλιέργειες, ζωοτροφές, εκτροφή πουλερικών και μεταποίηση τροφίμων.

Η επέκταση της εταιρίας και η παρουσία στην Κύπρο

Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζομένους με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο όμιλος λειτουργεί μέσω της κυπριακής MHP SE, με έδρα τη Λεμεσό και μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους αγροδιατροφικούς ομίλους της Ευρώπης.

Οι γεωργικές εκτάσεις που διαχειρίζεται στην Ουκρανία ξεπερνούν τα 300.000 εκτάρια, ενώ το 2019 εξαγόρασε την Perutnina Ptuj και το 2025 την ισπανική UVESA.

Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, ενώ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη.

Η επιρροή του στην πολιτική σκηνή

Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο τον διόρισε αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης με αρμοδιότητες στον τομέα της άμυνας και του εφοδιασμού. Αν και η θητεία του ήταν σύντομη, παρέμεινε σύμβουλος του προέδρου, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Σήμερα ο Γιούρι Κόσιουκ θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ουκρανικής οικονομίας, έχοντας μετατρέψει μια εταιρεία πουλερικών σε έναν διεθνή όμιλο με καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων.