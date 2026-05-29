Νέα «φάμπρικα» έστησαν επιτήδειοι για να βγάλουν παράνομα χρήματα σε βάρος απλών ανθρώπων, αυτή τη φορά με το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026».

Άρχισαν να εμφανίζονται ως διαμεσολαβητές, αναλαμβάνοντας έναντι αμοιβής να παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή και κράτησης καταλυμάτων σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τηλεφωνούν, ενημερώνουν για κάποιες φανταστικές δυσκολίες στην εύρεση καταλύματος και ζητούν από τους δικαιούχους να τους καταβάλλουν ένα σημαντικό ποσό για την… εξυπηρέτηση. Για να γίνουν πιο πιστευτοί επικαλούνται συνεργασία, σχέση, ακόμη και συμβατική σύνδεση με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, την γνωστή ΔΥΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Τι να κάνει ο δικαιούχους περνά το ποσό και αναμένει να λυθούν ως δια μαγείας όλα του τα προβλήματα. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα βεβαίως.

Η παράλληλη απάτη

Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη της απάτης, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Κοινωνικό Τουρισμό για το 2026.

Έχουν καταγραφεί ανάλογα τηλεφωνήματα σε επιχειρήσεις και κυρίως σε ξενοδοχεία, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατά τα οποία υπόσχονται άμεση κάλυψη όλων των δωματίων, που έχουν δηλωθεί, γρήγορη εξόφληση, αλλά και εξαίρεση ημερομηνιών υψηλής επισκεψιμότητας, ώστε και οι «νεκρές» ημερομηνίες να γεμίσουν και τα χρήματα να πληρωθούν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις και να μην υπάρξει πρόβλημα εάν διατεθούν δωμάτια στην ελεύθερη τουριστική αγορά σε ημερομηνίες υψηλής ζήτηση.

Βεβαίως και στην περίπτωση αυτή με το… αζημίωτο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας, κάποιοι ξενοδόχοι «τσίμπησαν» κατά το κοινώς λεγόμενο και κατέβαλαν τα ποσά που τους ζητήθηκαν, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που ζητούνται από τους απλούς δικαιούχους του προγράμματος.

Ορισμένοι και από τις δύο κατηγορίες θυμάτων, αλλά κυρίως από εκείνη των δικαιούχων, αφού κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά δεν δίστασαν να απευθυνθούν στην ίδια τη ΔΥΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για την πληρωμή υπηρεσιών που ουδέποτε έλαβαν.

Μερίδα των εξαπατημένων εμφανίστηκε ιδιαιτέρως επιθετική προς την Υπηρεσία, ζητώντας το λόγο της επιπλέον χρέωσης ή της μη εξυπηρέτησης τους με βάση την «συμφωνία».

Οι καταγγελίες άρχισαν να πυκνώνουν και η διοίκηση της ΔΥΠΑ ανέλαβε στοιχειώδη δράση. Αιφνιδιασμένη από την πρωτοφανή απάτη και το πλήθος των καταγγελιών, δεν είχε παρά να ενημερώσει το νομικό της τμήμα, αλλά και τις διωκτικές αρχές, ώστε να ανοίξει η έρευνα.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε δημοσίως στους δικαιούχους και παρόχους του Κοινωνικού Τουρισμού, ώστε να ενημερωθούν επίσημα και αναλυτικά για να σταματήσει η απάτη, έως ότου εντοπιστούν οι «αετονύχηδες».

Ζήτησε με σχετική ανακοίνωση την προσοχή των δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026, ενημερώνοντας ότι «δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση η ΔΥΠΑ «δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού».

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει επίσης ότι «η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ».

Τέλος, «καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος».

Ακόμα, «καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους».

Τα ερωτήματα ωστόσο είναι πόσοι έχουν ήδη πέσει θύματα αυτής της νέας απάτης και εάν η δημοσιοποίηση της μπορεί να ανασχέσει τη δράση, όσων έχουν ανακαλύψει έναν νέο «νησί του θησαυρού», σε βάρος φτωχών ανθρώπων.