Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, θα καταβληθεί αύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου, στους δικαιούχους για την περίοδο 2025-2026.

Το επίδομα δεν είναι ενιαίο για όλη την Ελλάδα, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της περιοχής, πού βρίσκεται η κύρια κατοικία του κάθε δικαιούχου. Διαφοροποιείται επίσης και με βάση το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί ο καθένας και έχει δηλώσει στο σύστημα. Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο.

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης φθάνει έως και τα 1200 ευρώ για τους ορεινούς οικισμούς, όμως, με τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Στις περιοχές με πιο ήπιες κλιματολογικές συνθήκες το επίδομα κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ.

Υπάρχουν όμως και επιπλέον «κόφτες» για να καταβληθεί η ενίσχυση. Οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31ης Μαρτίου 2026.

Με την αυριανή πληρωμή ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος της κρατικής ενίσχυσης για τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα.