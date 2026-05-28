Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά από αναφορές του Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι τιμές του Brent crude ενισχύθηκαν πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε επίσης ανοδικά, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις στόχευσαν εγκατάσταση που εκτιμήθηκε ότι αποτελούσε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.