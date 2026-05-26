Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης 26/5, στο σπίτι του στην Ιεράπετρα ο 60χρονος γεωλόγος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων Κώστας Μπαρμπουνάκης, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και όσους τον γνώριζαν μέσα από την επαγγελματική και αθλητική του πορεία.

Όπως δημοσίευσε η neakriti.gr o 60χρονος διέμενε μόνος στο πατρικό του σπίτι, σε μικρή απόσταση από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, από όπου είχε λάβει εξιτήριο και είχε επιστρέψει στην οικία του.

Οι γείτονές του, που είχαν καθημερινή επαφή μαζί του και τον έβλεπαν συχνά να κινείται στο σπίτι και να ακολουθεί τη συνηθισμένη του ρουτίνα, ανησύχησαν όταν σήμερα το πρωί δεν τον είδαν να εμφανίζεται. Φοβούμενοι πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί, ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν τον 60χρονο νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή.

Ο Κώστας Μπαρμπουνάκης εργαζόταν ως γεωλόγος στην Ιεράπετρα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, συμμετέχοντας επί σειρά ετών σε μαραθωνίους, αγώνες μεγάλων αποστάσεων και ορεινούς αγώνες, διατηρώντας ενεργή δράση ως δρομέας αντοχής.