Περισσότεροι από 600 μοτοσικλετιστές, από κάθε γωνιά του κόσμου, έδωσαν το «παρών» στο νησί της Νάξου, συμμετέχοντας στο «79ο FIM Rally», έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς των δύο τροχών, μεταφέροντας εικόνες, σημαίες, πολιτισμούς και τη μοναδική κουλτούρα της μοτοσικλέτας.

Ωστόσο, στον φετινό αγώνα, όπως πληροφορήθηκε η «Ζούγκλα», υπήρξε ένα… παρατράγουδο με μοτοσικλετιστή από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος παρέλασε έχοντας στη μηχανή του σημαία τον ήλιο της Βεργίνας, που χρησιμοποιείται ως αλυτρωτικό σύμβολο από κύκλους των Σκοπίων.

Δείτε τη φωτογραφία:

Επισημαίνεται ότι η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στη Νάξο από τη ΜΟΤ.Ο.Ε. (σ.σ. οικοδέσποινα και η ομάδα της Νάξου Twowheelsonly Motoclub), η οποία παρέλαβε τον «Πυρσό της Τιμής» πέρυσι στο Lillehammer της Νορβηγίας, εκεί όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 αναβάτες από 24 χώρες.

Το FIM Rally αποτελεί έναν θεσμό με τεράστια ιστορία, καθώς ξεκίνησε το 1936 στο Βερολίνο και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, με μοναδικές εξαιρέσεις την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα χρόνια της πανδημίας.

Η εικόνα των μοτοσικλετιστών να αφήνουν τη Χώρα της Νάξου και να κατευθύνονται προς την ενδοχώρα του νησιού, δημιούργησε ένα ξεχωριστό σκηνικό, με ήχους μηχανών, σημαίες χωρών και εκατοντάδες επισκέπτες να ζουν τη δική τους εμπειρία στις Κυκλάδες.

Η επόμενη στάση του διεθνούς θεσμού θα είναι στην Κροατία, όμως η Νάξος θα μείνει πλέον καταγεγραμμένη στον χάρτη ενός ιστορικού παγκόσμιου event που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και διαδρομές μέσα από την αγάπη για την μοτοσικλέτα.

Δείτε σχετικό βίντεο του naxospress.gr: