Η υπόθεση του μικρού Δημήτρη Κατσαούνου που έφυγε από τη ζωή μόλις στα εννέα του χρόνια, αποτελεί μία από τις πιο τραυματικές σελίδες στην ιστορία του Eθνικού Συστήματος Υγείας, αναδεικνύοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τις παθογένειες και την έλλειψη λογοδοσίας που συχνά κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Η «Ζούγκλα» με αποκλειστικό της ρεπορτάζ το Σάββατο 23/5, αποκάλυψε μέσω εγγράφων πως ο συγκεκριμένος γιατρός, παρόλο που καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επαναπροσλήφθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με σύμβαση ιδιωτικού έργου και μάλιστα δύο φορές.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έδωσα εντολή να λυθεί η σύμβαση»

Το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» και της καταγγελίας της επαναπρόσληψης του γιατρού, δεν άφησε αδιάφορο τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, με παρέμβασή του ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου Λαμίας να λύσει άμεσα τη σύμβαση με τον καταδικασμένο γιατρό.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ανέφερε: «Το θέμα αυτό δεν το γνώριζα καθόλου. Έδωσα όμως εντολή να λυθεί αμέσως η σύμβαση με τον ιατρό αυτόν εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια και συγγνώμη στους γονείς του αδικοχαμένου παιδιού.»

Το θέμα αυτό δεν το γνώριζα καθόλου. Έδωσα όμως εντολή να λυθεί αμέσως η σύμβαση με τον ιατρό αυτόν εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια και συγγνώμη στους γονείς του αδικοχαμένου παιδιού. https://t.co/6bKasnoEn5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 23, 2026

Αθανασία Χήνου: «Εύχομαι να λυθεί άμεσα η σύμβαση»

Σε επικοινωνία της «Ζούγκλας» με τη μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού, η ίδια μας δήλωσε πως πληροφορήθηκε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη και ότι εύχεται μετά και από αυτή την εξέλιξη να λυθεί άμεσα η σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου Λαμίας και του γιατρού.

Ακούστε τι είπε στη «Ζούγκλα» η κα. Χήνου:

Νίκος Διαλυνάς: « Η δήλωση του υπουργού Υγείας τιμά τον ίδιο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Διαλυνάς ανάφερε στη «Ζούγκλα» για την ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πως: « Θεωρώ τη δήλωση του υπουργού Υγείας μία ειλικρινή δήλωση, με την οποία αποκαθιστά την τάξη των πραγμάτων ηθικά και νομικά. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα καλό παράδειγμα και ένα δείγμα ανθρώπου που εφόσον αναγνωρίζει την αδικία που υπέστη μία μάνα για το παιδί της, τον τιμά και τον ίδιο.»

Ακούστε τι δήλωσε στη «Ζούγκλα» ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς:

Το ιστορικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017, όταν το 9χρονο αγόρι, μετά από ένα ατύχημα με το ποδήλατό του, μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Εκεί τον ανέλαβε ένας χειρουργός, ο Γιώργος Μύτης και η συνέχεια έμελλε να είναι εφιαλτική. Όπως αποδείχθηκε τελικά στα δικαστήρια, λόγω εγκληματικής ιατρικής αμέλειας, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων, σε απολύτως τραγική και μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Τελικά, στις 29 Ιουλίου του 2017, ο Δημήτρης άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος. Η υπόθεση είχε προκαλέσει το κοινό αίσθημα, ενώ βύθισε στο πένθος και την τοπική κοινωνία, κυρίως όσον αφορά στο ερώτημα του πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να τραυματίζεται με το ποδήλατό του και στη συνέχεια να πεθαίνει σε τραγική κατάσταση σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.

Οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη να παλέψουν για τη μνήμη του γιου τους. Στράφηκαν αμέσως εναντίον του γιατρού, καταγγέλλοντας τις ολέθριες παραλείψεις του και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία.

Συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας σε όλον αυτόν τον αγώνα ήταν ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς. Ο δικαστικός αγώνας κρατήθηκε ζωντανός για χρόνια, μέχρι που στις 18 Δεκεμβρίου του 2024 γράφτηκε ο επίλογος της νομικής διαδικασίας. Ο εν λόγω γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τη Δικαιοσύνη να σφραγίζει και επίσημα την υπαιτιότητά του για τον χαμό του 9χρονου Δημήτρη.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή, που θα έπρεπε να φέρει τη λύτρωση και να απομακρύνει οριστικά τον υπαίτιο από τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, μετατράπηκε σύντομα σε μια νέα, προκλητική πραγματικότητα.

Το Νοσοκομείο Λαμίας προχώρησε στην επαναπρόσληψη του συγκεκριμένου γιατρού με σύμβαση ιδιωτικού έργου και μάλιστα δύο φορές, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά έγγραφα που παρουσίασε η «Ζούγκλα». Είναι πραγματικά αδιανόητο και εξοργιστικό το πώς ένας άνθρωπος, καταδικασμένος αμετάκλητα για την αφαίρεση μιας παιδικής ζωής, επεστρέψε από την «πίσω πόρτα» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.