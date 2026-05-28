Το τελευταίο 24ώρο απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο των social media ο θάνατος του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), Γεώργιου Δριτσάκου.

Αφενός, αναπτύσσονται θεωρίες για τα αίτια του θανάτου του, λόγω της εμπλοκής που είχε ο Οργανισμός στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, με την έκδοση του πορίσματος που έλεγε ότι υπήρχε κάποια εύφλεκτη ουσία στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Αφετέρου, λόγω μίας αναφοράς που είχε κάνει ακριβώς πριν από ένα χρόνο η Μαρία Καρυστιανού, με την ιδιότητα τότε της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων, ότι ο Δριτσάκος ήταν στο σημείο του δυστυχήματος από τις πρώτες ώρες, και ότι ο ίδιος συμμετείχε στην εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων που οδήγησαν στην εκχωμάτωση.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δηλαδή τις θεωρίες για τα αίτια του θανάτου, τις διέψευσε ο γιος του με ανάρτησή του στα social media, λέγοντας ότι ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο, με τον οποίο «πάλευε» από το 2019.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή το κατά πόσο ο Δριτσάκος είχε σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος, τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής:

Στις 21 Μαΐου 2025 η Μαρία Καρυστιανού σε ομιλία της σε εκδήλωση στην Πάτρα είχε πει μεταξύ άλλων: «Τελικά ανακαλύψαμε ότι η απομάκρυνση του χώματος συνέβη στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού πρωτοκόλλου απομάκρυνσης χημικών διαλυτών. Και μάλιστα για την εφαρμογή του μετέβη στο σημείο νυχτιάτικα, ο απόστρατος αεροπορίας κύριος Δριτσάκος. Ο κύριος Δριτσάκος στη συνέχεια έγινε και Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, της δήθεν ανεξάρτητης αρχής που θα διερευνούσε το δυστύχημα και το μπάζωμα. Καταλαβαίνετε; Πρόεδρος της Αρχής μπήκε ο άνθρωπος που προΐστατο της επιχείρησης λαμπίκο… Αυτός που βρισκόταν από τις πρώτες ώρες στο πεδίο και έδινε οδηγίες απομάκρυνσης των ενοχοποιητικών στοιχείων και των χωμάτων… Οποία κοροϊδία… Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός…».

Δύο ημέρες μετά (23/5/2025), ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση στην Μ. Καρυστιανού: «Στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και για την αποκατάσταση της αλήθειας και πάντα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας, αλλά και των οικογενειών τους, ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κος Γεώργιος Δριτσάκος ουδέποτε μετέβη στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών πριν την ανάληψη των καθηκόντων του. Οποιαδήποτε αναφορά σε δική του παρουσία στο σημείο, και ειδικά για εκτέλεση εργασιών τις ημέρες μετά το δυστύχημα, είναι απολύτως ψευδής».

Σε ό,τι αφορά τα Πρωτόκολλα στα οποία είχε αναφερθεί η Μαρία Καρυστιανού, πράγματι αυτά υπάρχουν και προβλέπονται για «ΧΒΡΠ Συμβάντα» (χημικά, βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά), βάση της 4η Έκδοσης «Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών» και άλλων εγχειριδίων της Πολιτικής Προστασίας.

Σε ό,τι αφορά, όμως, την παρουσία του Δριτσάκου στο σημείο, αυτή δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η αναφορά της Μ. Καρυστιανού στηρίχθηκε σε μία ανάρτηση που είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, στο Χ (πρώην Twitter) στις 4 Φεβρουαρίου 2025.

Σε αυτή αναρωτιόταν: «Μία ερώτηση, τι ακριβώς αποστολή έχουν αξιωματικοί της ΠΑ την επομένη των Τεμπών με σημειωματάριο; Ο μόνος που δικαιολογείται είναι ο Πτέραρχος Δριτσάκος της επιτροπής διερεύνησης που όμως ως απόστρατος δεν μπορεί να είναι ένστολος».

Στην πραγματικότητα, όμως, ο Πάνος Καμμένος τελικά προέβαλε έναν ισχυρισμό, καθώς η φωτογραφία που συνόδευε το ερώτημα έδειχνε τρεις αξιωματικούς γυρισμένους «πλάτη», με αποτέλεσμα να μην επιβεβαιώνεται η παρουσία του Δριτσάκου.

Ο υπογράφων το ρεπορτάζ είχε απευθύνει δύο φορές ερώτημα στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το κατά πόσο ο Γ. Δριτσάκος είχε μεταβεί στα Τέμπη αμέσως μετά το δυστύχημα. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά (9/7/2025), με επισυναπτόμενη την ανάρτηση του Π. Καμμένου.

Στις 10/7/2025 είχαν απαντήσει από το Γραφείο του Προέδρου: «Την ημερομηνία του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κος Γεώργιος Ι. Δριτσάκος κατείχε την ιδιότητα του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο κος Δριτσάκος ουδέποτε παρευρέθηκε στο χώρο του δυστυχήματος, ούτε συμμετείχε με καμία ιδιότητα ως μέλος σε επιτροπή διερεύνησης. Επίσης, ως απόστρατος δεν επιτρέπεται να ενδύεται τη στολή της Πολεμικής Αεροπορίας, και άρα δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο πεδίο ένστολος».