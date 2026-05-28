Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μίλησαν ανοιχτά για τη συνεργασία τους με αφορμή το Bewell Festival, αποκαλύπτοντας πως, παρά την αγάπη και τη σύνδεσή τους ως ζευγάρι, η κοινή επαγγελματική πορεία δεν είναι πάντα εύκολη.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι συνεργάζεται επαγγελματικά, συχνά μπερδεύονται οι ρόλοι, καθώς δεν βλέπεις μόνο τον συνεργάτη σου, αλλά και τον άνθρωπό σου.

Όπως ανέφερε, οι διαφωνίες τους προκύπτουν κυρίως στη δουλειά και όχι στο σπίτι, με τη Χριστίνα Μπόμπα να είναι πιο αυστηρή στις αποφάσεις και στη διαχείριση της εταιρείας τους.

Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης παραδέχτηκε με χιούμορ πως στο τέλος συνήθως ακολουθούν τη γνώμη της συζύγου του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η εταιρεία πάει καλά, γιατί κάνουμε αυτό που λέει εκείνη».

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Μπόμπα συμφώνησε πως είναι πιο αυστηρή επαγγελματικά, ενώ σχολίασε και τη φωτογράφιση εσωρούχων που έκανε πρόσφατα ο σύζυγός της, λέγοντας πως με τέτοιο σώμα ήταν απόλυτα φυσικό να συμμετάσχει σε μια τέτοια καμπάνια.

