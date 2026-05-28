Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (28/5), ότι έδωσε εντολή στο στρατό του Ισραήλ να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% των εδαφών της Γάζας.

Το CNN μεταδίδει ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε Συνέδριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ «σφίγγει» τον κλοιό γύρω από τη Χαμάς.

«Βρισκόμαστε πλέον στο 60% των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας. Ήμασταν στο 50%, μετακινηθήκαμε στο 60%», δήλωσε. «Η οδηγία μου είναι να προχωρήσουμε, να το πάμε βήμα – βήμα, πρώτα απ’ όλα στο 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό».

Καθώς ο Νετανιάχου μιλούσε, το κοινό τον καλούσε να καταλάβει ολόκληρη την επικράτεια της Γάζας, αναφέρει το CNN.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) είχαν εκδώσει χάρτες προς διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις στα τέλη Απριλίου, οι οποίοι έδειχναν ότι ο στρατός ήδη ήλεγχε περίπου το 64% της Γάζας.

Η κατάληψη περισσότερων εδαφών της Γάζας θα ανάγκαζε περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους να συρρέουν σε ένα συνεχώς συρρικνούμενο κομμάτι των κατεστραμμένων εδαφών του παραθαλάσσιου θύλακα.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν σε μια οριοθετική γραμμή γνωστή ως «κίτρινη γραμμή», η οποία περιλάμβανε περίπου το 53% της Γάζας.

Την Τρίτη, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μετακινεί τη γραμμή αυτή, δηλώνοντας ότι αυτό «συνιστά ρητή και συνεχή υπονόμευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σοβαρή παραβίαση των διατάξεών της και μια απροκάλυπτη προσπάθεια επιβολής νέων τετελεσμένων επί του εδάφους με τη βία, με σκοπό την εδραίωση του στρατιωτικού ελέγχου στη Λωρίδα και την υπονόμευση κάθε πραγματικής ευκαιρίας για σταθεροποίηση της κατάστασης ή για την επιτυχία των προσπαθειών αποκλιμάκωσης».