Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε σήμερα (28/5), ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιχειρούν να «γονατίσουν τη χώρα». Η δήλωση αυτή έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων εχθροπραξιών μεταξύ της Τεχεράνης και των δύο αυτών κρατών, οι οποίες αποτελούν τις σοβαρότερες συγκρούσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με γραπτή του δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ ανέφερε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή, ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το Έθνος».

Με αφορμή την επέτειο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας απηύθυνε, για ακόμη μία φορά, κάλεσμα στους Ιρανούς, για εθνική ενότητα και «συνοχή».

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχτηκε στην ηγεσία τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, επιθέσεις που πυροδότησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο ίδιος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων πληγμάτων και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση.

Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι ο ηγέτης υπέστη «επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα πόδια». Αντίθετα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει στις 13 Απριλίου ότι ο Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί σοβαρά και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».