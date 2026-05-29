Η Tesla μπορεί να επενδύει δισεκατομμύρια στην αυτόνομη οδήγηση και στα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που παραμένει εξαιρετικά… απλό και ανθρώπινο. Τι γίνεται όταν οι κάμερες λερωθούν;

Σκόνη, βροχή, λάσπη, χιόνι ή ακόμη και νεκρά έντομα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ορατότητα των καμερών που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα αυτοκίνητα για τα συστήματα υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης. Και για μια εταιρεία όπως η Tesla, η οποία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κάμερες αντί για lidar ή παραδοσιακούς αισθητήρες, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα.

Έτσι, η αμερικανική εταιρεία κατοχύρωσε νέα πατέντα που περιγράφει ένα σύστημα αυτοκαθαριζόμενων καμερών εμπνευσμένο από τον τρόπο που λειτουργεί… το ανθρώπινο μάτι.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της πατέντας, η Tesla εξελίσσει ένα ειδικό προστατευτικό σύστημα για τις κάμερες των οχημάτων της, το οποίο μπορεί να απομακρύνει αυτόματα νερό, σκόνη και βρωμιά από τον φακό χωρίς την ανάγκη παραδοσιακών υαλοκαθαριστήρων ή ακροφυσίων πλύσης.

Η βασική ιδέα θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο μάτι. Όπως τα βλέφαρα και τα δάκρυα προστατεύουν και καθαρίζουν τον ανθρώπινο οφθαλμό, έτσι και το νέο σύστημα της Tesla φαίνεται πως χρησιμοποιεί ειδικά στρώματα προστασίας, αέρα και μηχανισμούς απομάκρυνσης υγρασίας ώστε οι κάμερες να παραμένουν «καθαρές» ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Όπως καθαρίζονται τα μάτια μας εάν μπει σκόνη, δηλαδή με δάκρυα ή… φυσώντας τα

To σύστημα χρησιμοποιεί ένα λεπτό στρώμα υγρού πάνω σε ειδικό στρογγυλό προστατευτικό φακό, με το υγρό να διοχετεύεται από μικρή δεξαμενή. Η συγκεκριμένη επίστρωση εκτιμάται ότι βοηθά στην αποτροπή συσσώρευσης βρωμιάς, νερού και εντόμων πάνω στον φακό. Αν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί πιο έντονος καθαρισμός, τότε ενεργοποιείται ένας μηχανισμός τύπου «βλεφάρου», ο οποίος περνά πάνω από την επιφάνεια της κάμερας απομακρύνοντας τα υπολείμματα.

Σε ορισμένα σχέδια που συνοδεύουν την πατέντα φαίνεται επίσης η χρήση μικροσκοπικών αεραγωγών υψηλής πίεσης αλλά και ειδικών υδροφοβικών επιφανειών που εμποδίζουν το νερό να κολλά πάνω στον φακό.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό

Η εταιρεία του Elon Musk έχει επιλέξει να εξελίξει την αυτόνομη οδήγηση βασιζόμενη κυρίως στην οπτική πληροφορία μέσω καμερών, σε αντίθεση με αρκετούς ανταγωνιστές που χρησιμοποιούν lidar και πιο σύνθετα πακέτα αισθητήρων. Αυτό σημαίνει πως αν μια κάμερα λερωθεί ή χάσει ορατότητα, ολόκληρο το σύστημα Full Self-Driving μπορεί να επηρεαστεί.

Το μεγάλο πρόβλημα της αυτόνομης οδήγησης δεν είναι πάντα το software

Το ενδιαφέρον είναι πως όσο εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι τα πραγματικά προβλήματα βρίσκονται σε απλά, καθημερινά πράγματα όπως λάσπες ή βρωμιές στην κάμερα, έντοχη καταιγίδα ή χιόνι στους αισθητήρες. Και μη ξεχνάμε πως η Tesla έχει ανοικτές δεκάδε δικαστικές υποθέσεις με οδηγούς που την έχουν μηνύσει για προβληματική αυτόνομη οδήγηση που έχει προκαλέσει τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους.