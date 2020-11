Υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν χορεύουν το «All I Want For Christmas Is You»

Η Μαράια Κάρεϊ προσθεσε τη σφραγίδα της έγκρισης σε viral βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν να χορεύουν υπό τους ήχους της κλασικής χριστουγεννιάτικης επιτυχίας της «All I Want For Christmas Is You».

Το εορταστικό πάρτι πραγματοποιήθηκε μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε το βίντεο στον δικό της λογαριασμό στο Twitter και έγραψε: «Είδα αυτό χθες βράδυ κατά τη διάρκεια των δικών μας εορταστικών στιγμών! Το παρακολουθώ και μοιράζομαι τα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας με όλους σας !!».

Στο βίντεο διακρίνονται συμμετέχοντες στο πάρτι να χορεύουν στην οροφή ενός λευκού αυτοκινήτου σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η Μαράια Κάρεϊ πρόσθεσε: «Ας θυμηθούμε να παραμένουμε ασφαλείς, ώστε να έχουμε πραγματικά τα πιο Εορταστικά Χριστούγεννα».

Σύμφωνα με το Time Out Los Angeles, ο αυθόρμητος εορτασμός πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Οι κωμικοί και σεναριογράφοι Demi Adejuyigbe και Addie Weyrich ήταν οι υπεύθυνοι για το ξέφρενο πάρτι.

«Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι αυτό είναι το αυτοκίνητό μου και ναι η οροφή έχει πολλά βαθουλώματα και όχι, δεν μετανιώνω καθόλου επειδή βλέπω τη χαρά που προκάλεσε. Τα αυτοκίνητα μπορούν να επισκευαστούν εύκολα. Η δημοκρατία μας πολύ πιο δύσκολα. Σταματήστε να ανησυχείτε για αυτά τα πράγματα και επιτρέψτε στον εαυτό σας λίγη Ευχαρίστηση» έγραψε ο Addie Weyrich στον λογαριασμό του στο Twitter.