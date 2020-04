Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε καραντίνα, η φύση χορεύει. Είναι η νέα έκδοση του διάσημου animation “Man” που δημιουργήθηκε το 2012 από τον Steve Cutts (όπως θα το δείτε παρακάτω).

Ο Cutts είναι ένας ταλαντούχος animator, στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με εταιρείες κολοσσούς. Πλέον έχει επικεντρωθεί στην τέχνη και τον πολιτικό - κοινωνικό σχολιασμό.

Στο βιογραφικό του στο Facebook αναφέρει: «Είμαι ένας αυτοδίδακτος ερημίτης που μου αρέσει να δημιουργώ κινούμενα σχέδια, εικονογραφήσεις, γλυπτά και κέικ. Κυρίως κέικ».

Ο άνθρωπος του 2020 | Μουσική: Edvard Grieg – In the Hall of the Mountain King.

MAN (2012)

Πηγή: coremag.gr