BestPrice.gr και Box Now διευρύνουν την συνεργασία τους

Το BestPrice.gr, η Νο1 Πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην ελληνική αγορά, και η BOX NOW, η εταιρία με το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτομάτων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων (Lockers) στη χώρα, ανακοίνωσαν την διεύρυνση της συνεργασίας τους, με σκοπό να προωθήσουν τον καινοτόμο αυτό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παραλαβής δεμάτων σε ηλεκτρονικά καταστήματα και καταναλωτές.

Από την έναρξη της συνεργασίας των δυο εταιριών, πριν από περίπου ένα χρόνο, στόχος ήταν να προσφέρουν έναν καινοτόμο και γρήγορο τρόπο παράδοσης δεμάτων στο σύνολο των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν στο BestPrice.gr, ανεξαρτήτως μεγέθους καταστήματος ή αριθμό παραγγελιών.

Πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται και στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος μπορεί εύκολα να εντοπίσει ποια ηλεκτρονικά καταστήματα παραδίδουν παραγγελίες μέσω των lockers της BOX NOW. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές κατά την πλοήγησή τους στο BestPrice.gr μπορούν εύκολα να διακρίνουν ποια καταστήματα υποστηρίζουν την παράδοση μέσω BOX NOW locker μέσω του αντίστοιχου badge, ώστε να λάβουν και αυτό το κριτήριο υπόψη κατά την αγοραστική τους απόφαση.

Παράλληλα, οι χρήστες εκπαιδεύονται για το πώς λειτουργεί η παράδοση μέσω των lockers της BOX NOW, τα οποία είναι και φιλικά στο περιβάλλον καθώς λειτουργούν 100% με ηλιακή ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, το BestPrice.gr και η BOX NOW διοργανώνουν από κοινού ένα διαγωνισμό για τους καταναλωτές που κάνουν έρευνα αγοράς στην πλατφόρμα και παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους από συνεργαζόμενα καταστήματα στο BOX NOW locker της γειτονιάς τους. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 29/12/2022 και 2 τυχεροί θα κερδίσουν ένα ηλεκτρικό πατίνι και ένα smartwatch.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία σύμπραξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνergies του BestPrice.gr, με στόχο την ενδυνάμωση και παροχή επιπλέον προνομίων στα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα της πλατφόρμας.