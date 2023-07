Χιλιάδες νεκρά ψάρια σε ποτάμι στο Ιράκ - Η θερμοκρασία προκαλεί υψηλή αλατότητα και έλλειψη οξυγόνου

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ανακαλύφθηκαν στις όχθες ενός ποταμού στο νότιο Ιράκ, μια καταστροφή που θα μπορούσε να σχετίζεται με τις συνέπειες της ξηρασίας σε αυτή την έρημη χώρα, όπου οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου τη Δευτέρα, χιλιάδες μικρά ψάρια φαίνονται στις όχθες ενός ποταμού στην περιοχή Majar al-Kabir, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική επαρχία Maysan της χώρας. Αυτή η περιοχή, που συνορεύει με το Ιράν, είναι διάσημη για τους βάλτους της που τροφοδοτούνται από το νερό του ποταμού Τίγρη.

Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό ακτιβιστή Ahmed Saleh Neema, οι ένοχοι αυτού του φαινομένου είναι «η αύξηση της θερμοκρασίας», η οποία προκαλεί αυξημένη εξάτμιση, καθώς και «η κακή ροή του ποταμού», που έχει ως αποτέλεσμα «έλλειψη οξυγόνου και αύξηση αλατότητας».

Dead fish wash up on riverbank in drought-hit Iraq.

📷 Asaad Niazi #AFP pic.twitter.com/QoojTtrqzn