Ο Μπόμπι είναι ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου

Ο Μπόμπι, που ζει σε μια φάρμα στην Πορτογαλία, είναι ο γηραιότερος εν ζωή σκύλος όλων των εποχών.

Ο εν λόγω σκύλος, ράτσας Rafeiro do Alentejo, που ζει στην περιοχή Λέιρα της Πορτογαλίας, είναι 30 ετών και 267 ημερών και μπήκε στη λίστα των ρεκόρ Γκίνες την 1η Φεβρουαρίου.

Η ράτσα του έχει μέσο προσδόκιμο ζωής 12 έως 14 χρόνια. Ο προηγούμενος γηραιότερος σκύλος ήταν ο Bluey από την Αυστραλία, ο οποίος πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών και πέντε μηνών.

Η ηλικία του Μπόμπι έχει επικυρωθεί από τη βάση δεδομένων κατοικίδιων ζώων της πορτογαλικής κυβέρνησης, την οποία διαχειρίζεται η Εθνική Ένωση Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Μπόμπι έχει ζήσει όλη του τη ζωή με την οικογένεια Costa στο χωριό Conqueiros, κοντά στη δυτική ακτή της Πορτογαλίας. Εκτός από ένα πρόβλημα το 2018, όταν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αφού κατέρρευσε ξαφνικά λόγω αναπνευστικής δυσκολίας, ο Μπόμπι έχει ζήσει μια όμορφη και απροβλημάτιστη ζωή μέχρι τώρα.

