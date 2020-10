Τηλεφωνική συνομιλία με τον Καναδό ομόλογό του, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις ισχυρές διμερείς σχέσεις της Ελλάδας και του Καναδά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

