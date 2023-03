Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στην Ινδία

Βαθιά θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες έπειτα από έκρηξη σε μονάδα παραγωγής πυροτεχνημάτων στην περιοχή Καντσιπουράμ του Ταμίλ Ναντού, στην Ινδία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την κυβέρνηση και το λαό της Ινδίας και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the loss of lives following an explosion at a firecracker manufacturing unit in Tamil Nadu’s Kancheepuram district, #India. Our heartfelt condolences to the bereaved families, the govt & people of #India & wishes for a swift recovery to the injured pic.twitter.com/IDplWeNXt4