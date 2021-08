«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Τουρκία», εξέφρασε μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

We extend sincere condolences to those who lost loved ones in the devastating floods in #Turkey.



