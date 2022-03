Ο Μπεν Στίλερ σε θεατρική σκηνή στο Λονδίνο

Ο Τζακ Νίκολσον υποδύθηκε τον Τζακ Τόρανς στην κινηματογραφική μεταφορά του 1980 του βιβλίου «The Shining» (Η Λάμψη) του Στίβεν Κινγκ, όμως ο Μπεν Στίλερ σύντομα θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του χαρακτήρα σε θεατρική σκηνή.

Σύμφωνα με το Variety, ο Στίλερ είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη θεατρική μεταφορά της κλασικής ιστορίας του Στίβεν Κινγκ από τον σκηνοθέτη, Ίβο βαν Χότε.

Η παραγωγή του Βαν Χότε έχει προγραμματιστεί να ανέβει στο West End του Λονδίνου τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τις πρόβες να ξεκινούν το φθινόπωρο. Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή αναμένεται να είναι πιο κοντά στο μυθιστόρημα του Κινγκ παρά στην ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, την οποία ο Αμερικανός συγγραφέας επέκρινε, μεταξύ άλλων και επειδή απέδωσε την ψυχολογική κατάρρευση του Τόρανς στην απομακρυσμένη τοποθεσία του ξενοδοχείου Overlook περισσότερο παρά στις υπερφυσικές δυνάμεις του ξενοδοχείου.

Ο Σάιμον Στίβενς θα είναι σεναριογράφος και η Σόνια Φρίντμαν και ο Κόλιν Κάλεντερ πρόκειται να είναι παραγωγοί του θεατρικού έργου.

Ο Μπεν Στίλερ έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στην παραγωγή του 1986 «House of Blue Leaves», και στη συνέχεια επέστρεψε στην παραγωγή το 2011 για μια αναβίωση με τους Έντι Φάλκο και Τζένιφερ Τζέισον Λι.

Ο Βέλγος σκηνοθέτης Ίβο βαν Χότε έχει σκηνοθετήσει τις παραγωγές του Μπρόντγουεϊ «A View from the Bridge», «Network» και «West Side Story». Το 2019, σκηνοθέτησε παράσταση στο West End στο All About Eve με πρωταγωνίστριες τις Τζίλιαν Άντερσον και Λίλι Τζέιμς.