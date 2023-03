Άγαλμα ρωμαϊκής εποχής που μοιάζει με τη Σφίγγα ανακαλύφθηκε στη νότια Αίγυπτο

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα άγαλμα που μοιάζει με τη Σφίγγα και ερείπια ιερού από έναν αρχαίο ναό στη νότια Αίγυπτο. Όπως ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Αρχαιοτήτων βρέθηκαν στον ναό της Ντεντέρα, στην επαρχία Κένα, νότια του Καΐρου.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα χαμογελαστά χαρακτηριστικά του αγάλματος μπορεί να ανήκουν στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο, ο οποίος επέκτεινε την κυριαρχία της Ρώμης στη βόρεια Αφρική μεταξύ του 41 μ.Χ. και του 54 μ.Χ.

Βρέθηκε επίσης μια πέτρινη πλάκα της ρωμαϊκής εποχής με δημοτικές και ιερογλυφικές επιγραφές. Το ασβεστολιθικό ιερό περιλαμβάνει μια πλατφόρμα δύο επιπέδων και μια λεκάνη από πλίνθους λάσπης της βυζαντινής εποχής.

