«Chasin' the Bird», ένα graphic novel για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Charlie Parker

Στις 29 Αυγούστου, ο Charlie Parker, αν ζούσε, θα γιόρταζε -κι εμείς μαζί του- τα 100ά γενέθλιά του. Για να τιμήσουν τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του, το Charlie Parker Estate και ο εκδοτικός οίκος Z2 Comics θα κυκλοφορήσουν ένα νέο graphic novel για τη ζωή του. Ο τίτλος είναι «Chasin' the Bird». Είναι ο ίδιος με τον τίτλο της περίφημης σύνθεσης που ηχογράφησε το κουιντέτο του Parker στις 8 Μαΐου του 1947 και θεωρείται σήμερα πρότυπο της τζαζ μουσικής.



Το graphic novel είναι ένα χρονικό της ζωής του Parker στο Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του 1940. Εκείνα τα χρόνια, ο Parker έφερε τους φρενήρεις και καινοτόμους ήχους του μπίμποπ από το αντεργκράουντ της Ανατολικής Ακτής στη Δυτική Ακτή όπου έπαιξε για ένα δίμηνο στο τζαζ κλαμπ «Billy Berg's» του Χόλιγουντ, μαζί με τον Dizzy Gillespie.



To «Chasin' the Bird» έγραψε και σκίτσαρε ο Dave Chisholm, ενώ χρώμα έβαλε ο Peter Markowski, διευθυντής στη DreamWorks Animation. «Ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου όταν έγραφα και σκίτσαρα αυτό το βιβλίο, που κατέληξε να γίνει ένα απίστευτα προσωπικό και όλο νόημα πρότζεκτ» εξομολογήθηκε, στην ανακοίνωση Τύπου, ο Chisholm. «Είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος να το μοιραστώ με τον κόσμο και να βοηθήσω να διαδοθεί η θαυμάσια μουσική του Bird (έτσι αποκαλούσαν από ένα σημείο και μετά τον Charlie Parker)».



Η έκδοση, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, θα περιλαμβάνει ένα Flexi δισκάκι με μια ηχογράφηση από την περίοδο του Parker στο Λος Άντζελες. Η deluxe έκδοση -σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων- θα περιλαμβάνει ένα 45άρι βινύλιο με δύο συνθέσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν πριν την κυκλοφορία. Επίσης, στη Verve Records/Ume εργάζονται πάνω σε ένα καινούργιο μουσικό άλμπουμ για την περίοδο του Bird στο LA, το οποίο επίσης προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ