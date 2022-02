Φεβρουάριος στην COSMOTE TV: Πρεμιέρα για το «TheTourist» με τον Τζέιμι Ντόρναν και την 3η σεζόν του «My Brilliant Friend»

Με νέους κύκλους βραβευμένων τηλεοπτικών παραγωγών και νέες πολυαναμενόμενες σειρές με ηχηρά ονόματα στο καστ εμπλουτίζει το πρόγραμμά της η COSMOTE TV,τον Φεβρουάριο. Το αγαπημένο σατιρικό talk show της αμερικάνικης τηλεόρασης «Last Week Tonight with John Oliver» επιστρέφει για 9η σεζόν, ενώ στις πρεμιέρες του μήνα περιλαμβάνεται και ο τρίτος κύκλος της ιταλικής σειράς-φαινόμενο «My Brilliant Friend», που βασίζεται στη σειρά βιβλίων «Τετραλογία της Νάπολης» της Έλενα Φεράντε. Σε Α΄ τηλεοπτική προβολή έρχονται,ακόμα, η δραμεντί «This is going to hurt» με τον πολυβραβευμένο Μπεν Γουίσοου (A Very English Scandal, O Αστακός, Cloud Atlas), αλλά και το πολυαναμενόμενο θρίλερ «TheTourist» με τον Τζέιμι Ντόρναντου «Fifty Shades of Grey».

Τον Φεβρουάριο θα κάνουν,επίσης, πρεμιέρα οι νέες κωμωδίες «Spread sheet» και «The PM’S Daughter», ενώ με δεύτερη σεζόν επιστρέφει η κορυφαία σε τηλεθέαση σειρά της Αυστραλίας «Bump». Στα highlights του μήνα περιλαμβάνονται και «δυνατά» αστυνομικά θρίλερ, όπως το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «Allegation», αλλά και το «The Chelsea Detective» με τον Αντριάν Σκάρμπορο (Killing Eve) σε ρόλο επιθεωρητή, που προσπαθεί να διαλευκάνει εγκλήματα που γίνονται στις γειτονιές του Τσέλσι.

Το βραβευμένο με 23 Emmy® σατιρικό talks how επιστρέφει αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Στον 9ο χρόνο «ζωής» του παγκοσμίου φήμης show της αμερικανικής τηλεόρασης, ο οικοδεσπότης Τζον Όλιβερ συνεχίζει να θέτει στο στόχαστρό του πολιτικά πρόσωπα, celebrities, κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και σκάνδαλα, σχολιάζοντας με το μοναδικό καυστικό του στυλ όλα όσα απασχολούν την αμερικανική και παγκόσμια καθημερινότητα. Η 9η σεζόν του «Last Week Tonight with John Oliver» έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD, την Παρασκευή 25/2 στις 23.45.

Η βραβευμένη, διεθνούς φήμης σειρά που ξεπέρασε τα στενά όρια της Ιταλίας και αγαπήθηκε παγκοσμίως, από κοινό και κριτικούς, επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη νέα σεζόν. Βασισμένη στο τρίτο βιβλίο της ομώνυμης best seller τετραλογίας της Νάπολης, που υπογράφει η «συγγραφέας-μυστήριο» Έλενα Φεράντε, «My Brilliant Friend (Those who Leave & Those who Stay)», η τρίτη σεζόν ξεκινά με τη Ραφαέλα να έχει εγκαταλείψει τον σύζυγό της και να δουλεύει σε εργοστάσιο. Στον αντίποδα, η Έλενα «ζει τη μεγάλη ζωή» μετά τη μεγάλη επιτυχία του μυθιστορήματός της.Ο 3ος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 8/2 στις 22.00 με διπλό επεισόδιο, αμέσως μετά την Ιταλία (COSMOTE SERIES HD), ενώ στο COSMOTE TV PLUS θα είναι διαθέσιμοι για προβολή και οι 2 προηγούμενοι κύκλοι.

Ένας Βρετανός ξυπνά με απώλεια μνήμης σε νοσοκομείο της Αυστραλίας, όπου και μαθαίνει ότι νοσηλεύεται ως θύμα εγκατάλειψης τροχαίου δυστυχήματος. Τα προβλήματα του όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς πριν προλάβει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, συνειδητοποιεί πως ένας άγνωστος τον θέλει νεκρό. Με την αδιόρατη απειλή να τον ακολουθεί, ξεκινά μια αγωνιώδη μάχη με το χρόνο για να ανακτήσει τη μνήμη του, πριν να είναι πολύ αργά.Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Τζέιμι Ντόρναν (Fifty Shades of Grey, TheFall), ενώ δίπλα του βρίσκονται οι Ντάνιελ Μακντόναλντ (Birdbox), Ντέιμον Χέριμαν (Justified, Once Upon A Time in Hollywood), Σάλομ Μπρουν Φράνκλιν (Line of Duty) Όλαφουρ Ντάρι Όλαφσον (True Detective)και ο Άλεξ Δημητριάδης (Deuce Bigalow, The Slap). Η νέα μίνι σειρά μυστηρίου του ΒΒC κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV, την Τετάρτη 9/2 στις 21.00, ενώ με την προβολή του πρώτου επεισοδίου όλος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Bασισμένη στα bestseller απομνημονεύματα του γιατρού Adam Kay, η σειρά ακολουθεί τη ζωή ενός υπεύθυνου γιατρού, ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει σωστός επαγγελματίας, δίχως να χάσει την ανθρωπιά του, σε ένα αντίξοο σύστημα που, συχνά, αισθάνεται ότι είναι εναντίον του. Στον ρόλο του γιατρού συναντάμε τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA Μπεν Γουίσοου (A Very English Scandal, O Αστακός, Cloud Atlas). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια στο COSMOTE TV PLUS, την Τετάρτη 9/2, λίγες ώρες μετά το BBC.

Από τους δημιουργούς των δημοφιλών Misfits, Lovesick και The End of the F***ing World, έρχεται σε Α’ προβολή,την Κυριακή 6/2, η δραματική κομεντί «Cheaters». Μετά από μία νύχτα παράνομου πάθους, η Fola και ο Josh, αποφασίζουν να ξεχάσουν ό,τι έγινε και να επιστρέψουν στους συντρόφους τους. Αυτό δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολο, όταν συνειδητοποιούν ότι θα γίνουν γείτονες.Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο COSMOTE SERIES HD (Κυριακή 6/2, 22.00), όλα τα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Μία από τις πιο πετυχημένες σε τηλεθέαση σειρές της Αυστραλίας επιστρέφει με δεύτερο κύκλο. H Angie και o Dom Chalmers, ένα mid-forties ζευγάρι στο χείλος του διαζυγίου, βλέπει την καθημερινότητα του να βυθίζεται σε πλήρες χάος, όταν η 16χρονη κόρη τους Olly φέρνει το μωρό που μόλις γέννησε, στο σπίτι.

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, νέες απρόσμενες προκλήσεις διαταράσσουν την καθημερινότητα του νεαρού ζευγαριού, που αναζητά την ισορροπία μεταξύ γονεϊκότητας και σχολικής ζωής. Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, το Σάββατο 19/2 (18.00),θα ανέβουν και οι 2 κύκλοι στο COSMOTE TV PLUS. Η σειρά έχει ήδη πάρει έγκριση και για 3ο κύκλο.

Το 1994 στη μικρή γερμανική πόλη Worms μία γυναίκα, πυροδοτούμενη από ένα πικρό διαζύγιο, ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της κακοποίησε σεξουαλικά τα παιδιά τους. Η υπόθεση εξελίσσεται σε μία πολύκροτη δίκη κατά την οποία κατηγορούνται συνολικά 25 άνδρες και γυναίκες για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας,με τους εισαγγελείς να προαποφασίζουν την ενοχή των κατηγορουμένων πριν καν βρεθούν οι απαραίτητες αποδείξεις. Η σειρά, που βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία που συγκλόνισε τη γερμανική κοινωνία, θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 5/2 στις 21.00 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Από τον βραβευμένο με Emmy παραγωγό Πίτερ Φίντσαμ έρχεται ένα δυνατό αστυνομικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Αντριάν Σκάρμπορο (Killing Eve) στο ρόλο ενός ντετέκτιβ επιθεωρητή, ο οποίος αναλαμβάνει την επίλυση διάφορων εγκλημάτων στο Τσέλσι. Παράλληλα, προσπαθεί να κερδίσει ξανά την καρδιά της πρώην συζύγου του και να επιστρέψει στην κοινή τους ζωή. Το «The Chelsea Detective» θα κάνει Α’ προβολή την Τρίτη 8/2 στο COSMOTE TV PLUS, 24 ώρες μετά την Αγγλία.

Η Catalina Parkes Pérez ζει τη ζωή της ως μια κανονική έφηβη, μέχρι τη στιγμή που η μητέρα της, Isabel, αναλαμβάνει απρόσμενα καθήκοντα πρωθυπουργού, με όλη την χώρα να παρακολουθεί αδηφάγα την κάθε τους κίνηση.

Με τα media να την ακολουθούν κατά πόδας, αλλά και μια μυστική αντικυβερνητική ομάδα που έχει στόχο να καταστρέψει την πρωθυπουργό μητέρα της, η Catalina επιδίδεται σε μια αδιάκοπη έρευνα για να ξεσκεπάσει τους αντιεξουσιαστές, δίχως να γνωρίζει ότι η επίλυση του μυστηρίου, ίσως βρίσκεται πιο κοντά από όσο φαντάζεται, και συγκεκριμένα στους

συμμαθητές της. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11/2 στις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος για binge-watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

Μπορεί πραγματικά μια γυναίκα να τα έχει όλα; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα γύρω από το οποίο η κωμική σειρά «Spreadsheet» αφηγείται τη ζωή της Λόρεν (Κάθριν Πάρκινσον), μιας πρόσφατα διαζευγμένης δικηγόρου και μητέρας δύο παιδιών. Στην προσπάθειά της να ξαναφτιάξει τη ζωή της και προκειμένου να αποφύγει την άβολη διαδικασία των ραντεβού με αγνώστους, η Λόρεν αποφασίζει να καταγράψει στο excel τα υπέρ και τα κατά των υποψήφιων εραστών της. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 4/2 στις 18.00 με όλα τα επεισόδια back-to-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Διαγωνιζόμενες καλλιστείων από όλο το Μεξικό συγκεντρώνονται σε ένα επιβλητικό εξοχικό ράντσο στο δάσος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τον διαγωνισμό. Όταν ένα από τα κορίτσια βρίσκεται νεκρό, η αστυνομία καλείται να ερευνήσει την υπόθεση, ρίχνοντας φως σε ένα ανελέητο καθεστώς χειραγώγησης και εκμετάλλευσης νεαρών κοριτσιών, που μεσουρανούσε τη δεκαετία του ’80 στη Λατινική Αμερική. Η σειρά, την οποία υπογράφουν οι οσκαρικοί παραγωγοί Pablo και Juan de Dios Larraín (A Fantastic Woman, La Jauría), θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στο COSMOTE TV PLUS, τη Δευτέρα 28/2.