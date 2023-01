Έργα ζωγραφικής της βασίλισσας Βικτώριας σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Δύο πίνακες ζωγραφικής της βασίλισσας Βικτώριας του Ηνωμένου Βασιλείου με θέμα άνθη θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα.

Τα ζωγραφικά έργα, όπως εκτιμάται από τον οίκο δημοπρασιών Hansons Auctioneers's θα πωληθούν 8.000-10.000 λίρες Αγγλίας έκαστο.

Η βασίλισσα Βικτώρια, η οποία επέβλεψε την επέκταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και έκανε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στη μοναρχία, βασίλεψε από το 1837 μέχρι τον θάνατό της το 1901.

Οι πίνακες συνοδεύονται από μια επιστολή προέλευσης, στην οποία ο Αλέξανδρος Μαουντμπάττεν, μαρκήσιος του Κάρισμπρουκ και τελευταίος επιζών εγγονός της βασίλισσας Βικτώριας, φέρεται να τους αναγνώρισε ως έργο της, σύμφωνα με την Evening Standard.

Μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Βεατρίκης, της μικρότερης κόρης τής βασίλισσας Βικτώριας, πωλήθηκαν αντικείμενα από το εξοχικό κτήμα τής οικογένειας στη Νήσο Γουάιτ το 1945.

«Βασιλικά έργα και αντικείμενα αγοράστηκαν πριν από δεκαετίες από τον παππού τού πωλητή» δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του Hansons στο Λονδίνο, Κρις Κέρκαμ.

Σύμφωνα με τη Royal Collection Trust, την ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου, η οικιακή ζωή ήταν κοινό θέμα στις ακουαρέλες και τα σχέδιά της βασίλισσας.

Η δημοπρασία του Hansons Auctioneers's θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου.



