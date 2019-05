Φεστιβάλ Καννών: Ελληνικός θρίαμβος με τον Βασίλη Κεκάτο

Ολοκληρώθηκε το 72ο Φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών, με τον Γιώργο Λάνθιμο στην κριτική επιτροπή και τον Χρυσό Φοίνικα να απονέμεται στην ταινία «Παράσιτο» (Parasite) του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, με τον Κουέντιν Ταραντίνο και το Once Upon a Time in Hollywood να μην παίρνει τίποτα τελικά.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς, αυτό της Ειδικής Μνείας της Κριτικής Επιτροπής δόθηκε στην ταινία Monstruo Dios της Αγκουστίνα Σαν Μαρτάν.

Ελληνική νίκη είχαμε στην κατηγορία ταινίας Μικρού Μήκους, με το φιλμ «Η αποσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς» του Βασίλη Κεκάτου να θριαμβεύει, έχοντας ήδη λάβει και το Queer award.

Το βραβείο της Χρυσής Κάμερας απονεμήθηκε στον Σέζαρ Ντίαζ για την ταινία Nuestras Madres. Το βραβείο δίδεται στην καλύτερη παρθενική εμφάνιση του φεστιβάλ. Ο σκηνοθέτης από τη Γουατεμάλα επικράτησε με μία ταινία που πραγματεύεται τις συνέπειες μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα του.

Η Ειδική Μνεία της Κριτικής Επιτροπής πήγε στον Ελία Σουλεϊμάν για την ταινία It must be Heaven.

Η πρώτη έκπληξη σημειώθηκε στο Βραβείο Σεναρίου το οποίο κέρδισε η Σελίν Σιαμά για το «Πορτρέτο μιας φλεγόμενης γυναίκας» (Portrait of a Lady on Fire).

Το Βραβείο καλύτερης ηθοποιού ήταν και αυτό έκπληξη με βάση τις προβλέψεις και το κέρδισε η Έμιλι Μπίτσαμ για την ερμηνεία της στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Little Joe της Τζέσικα Χάουσνερ. Η Μπίτσαμ υποδύεται μία επιστήμονα που δημιουργεί ένα λουλούδι το οποίο προσφέρει ευτυχία στους ανθρώπους.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας πήγε στους Ζαν Πιερ & Λικ Νταρντέν για την ταινία «Ο νεαρός Αχμέντ». Ένα φιλμ το οποίο δεν είχε δεχτεί και τις τις καλύτερες κριτικές.

Το βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε σε δύο ταινίες του διαγωνιστικού σκέλους, στους «Άθλιους» του Λατζ Λι και στο Bacurau του Κλέμπερ Μεντόντσα Φίλου και του Τζουλιάνο Ντορνέλς. Στην πραγματικότητα τρεις σκηνοθέτες μοιράζονται το εν λόγω βραβείο. Αξίζει να σημειωθεί πως η απονομή έγινε από τον Μάικλ Μουρ, ο οποίος δεν παρέλειψε να μιλήσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ και να ζητήσει από τους δημιουργούς να ξεσηκωθούν και να «δημιουργήσουν τέχνη σε σκοτεινούς καιρούς».

Καλύτερος ηθοποιός αναδείχτηκε ο ΑντόνιοΜπαντέρας για την ταινία «Πόνος και Δόξα» (Pain and Glory) του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι η πρώτη διάκριση του διάσημου ηθοποιού στην πρώτη του υποψηφιότητα στις Κάννες.

Το Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix) πήγε στην ταινία Atlantique της Ματί Ντιόπ. Είναι η πρώτη νίκη στην πρώτη μαύρη σκηνοθέτιδα που συμμετέχει στο διαγωνιστικό σκέλος του Φεστιβάλ των Καννών.

