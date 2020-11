«Εικαστική ρότα στη ζωή με καπετάνιο Καββαδία» του Μανώλη Μπίτζου

Ο ζωγράφος Μανώλης Μπίτζος παρουσιάζει τη νέα του διαδικτυακή έκθεση εμπνευσμένη από το έργο του Νίκου Καββαδία. Ένα ταξίδι χρωμάτων και σχημάτων, μελαγχολικό και σκοτεινό μα, με το δυναμισμό της θάλασσας.

«…μέσα σε όλα και ο Καββαδίας. Οι άγνωστες θάλασσες, χώρες ξένες μαγνητικές, άγριες και όμορφες. Η δύσκολη ζωή του ναυτικού. Η μοναξιά, τα τατού, τα ναρκωτικά. Η Βαβέλ ενός πληρώματος και οι παραξενιές τους. Η πολιτικοποίηση κρυφή, μα υπαρκτή πίσω από κρυμμένες λέξεις, η μουσική του Μικρούτσικου που μας τον έφερε στα σπίτια μας, σαν τον θείο ή τον πάτερα που επέστρεφε έπειτα από απουσία χρόνων…»



Λίγα λόγια για τον Μανώλη Μπίτζο



Ο ζωγράφος Μανώλης Μπίτζος δούλεψε στα εργαστήρια, του καθηγητού της σχολής καλών τεχνών Δ. Δανιήλ και του ζωγράφου Δ. Χυτήρη. Έχει φοιτήσει στα σεμινάρια της σχολής Χ.Ε.Ν και συμπλήρωσε τις σπουδές του σε διάφορα εργαστήρια ενώ μελέτησε κλασικούς ζωγράφους όπως τον Παρθένη, τον Παπαλουκά, τον Μόραλη, τον Κόντογλου κ.α. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε). Έχει συμπεριληφθεί ως ζωγράφος στης εκδόσεις οι Έλληνες Ζωγράφοι (στον εκδοτικό οίκο Μέλισσα), στην Φιλολογική Πρωτομαγιά 1997, και WHO IS WHO στην Ελλάδας Μ.Ε.Π. Επίσης έχει ζωγραφίσει, εξώφυλλα λογοτεχνικών και ιατρικών βιβλίων. Έχει συμμετάσχει από το 1990 σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

