Μια τεράστια κούκλα θα ταξιδέψει από τη Συρία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία

Μια τεράστια κούκλα θα περπατήσει από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας μέχρι το Manchester στη νέα θεατρική παραγωγή των δημιουργών του «The jungle»

Μία κούκλα ύψους 3,5 μέτρων με τη μορφή μίας εννιάχρονης προσφυγοπούλας θα ταξιδέψει 8.000 χλμ., διασχίζοντας την Τουρκία και την Ευρώπη.



H Μικρή Αμάλ είναι ένα ισχυρό σύμβολο για τα εκατομμύρια εκτοπισμένα παιδιά-πρόσφυγες



Μετά τη διεθνή επιτυχία της Ζούγκλας, το Good Chance The atre σε συνεργασία με τους παγκοσμίως γνωστούς δημιουργούς του Warhorse, Hands pring Puppet Company, θα παρουσιάσουν το πιο φιλόδοξο έργο τους μέχρι σήμερα, Το Ταξίδι, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

Η Μικρή Αμάλ

Η καρδιά του Ταξιδιού είναι μία κούκλα ύψους 3,5 μέτρων με τη μορφή ενός εννιάχρονου κοριτσιού, η Μικρή Αμάλ, που ταξιδεύει περισσότερα από 8.000 χλμ., διασχίζοντας την Τουρκία και την Ευρώπη, για να βρει τη μητέρα της. Ένα ισχυρό σύμβολο για τα εκατομμύρια εκτοπισμένα παιδιά-πρόσφυγες που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Μεταφέροντας το κατεπείγον μήνυμα «Μη μας ξεχνάτε», η Αμάλ θα ξεκινήσει από τα σύνολα Συρίας-Τουρκίας και θα διασχίσει Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία για να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, φωτίζοντας τις ιστορίες των παιδιών προσφύγων που αντιπροσωπεύει.

Μία παραγωγή του Good ChanceTheatre, του Stephen Daldry, του David Lan και της Tracey Seaward υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Amir Nizar Zuabi, Το Ταξίδι θα φέρει κοντά αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, την κοινότητα και ανθρωπιστικές οργανώσεις για να δημιουργήσουν μαζί ένα από τα πιο τολμηρά έργα δημόσιας τέχνης που έχουν επιχειρηθεί ποτέ. Το Ταξίδι θα κορυφωθεί με μία μεγάλη υπαίθρια συμμετοχική εκδήλωση στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μάντσεστερ.



(Manchester International Festival) τον Ιούλιο του 2021.

70 πόλεις θα υποδεχτούν τη Μικρή Αμάλ



Σε όλη τη διαδρομή, περισσότερες από 70 πόλεις, κοινότητες και χωριά θα υποδεχθούν τη Μικρή Αμάλ με καλλιτεχνικές δράσεις – από παρελάσεις στο δρόμο και παραστάσεις μουσικής, χορού και θεάτρου στο δημόσιο χώρο μέχρι μικρές κοινοτικές εκδηλώσεις. Κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού θα καταγράφεται και θα είναι διαθέσιμο online, δίνοντας σε θεατές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να μοιραστούν την ιστορία της Μικρής Αμάλ και των χιλιάδων άλλων ανθρώπων που θα συναντήσει στο δρόμο της. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Χώρες σε Εξορία», διακεκριμένοι καλλιτέχνες από τη Συρία θα δημιουργήσουν νέα έργα δημόσιας τέχνης για πολλά από τα σημεία της διαδρομής της Αμάλ. Επίκεντρο των έργων αυτών θα είναι η έννοια της εξορίας, καλώντας το κοινό να αναρωτηθεί σχετικά με το τι είναι αυτό που ονομάζουμε «σπίτι».

Ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει παράλληλα με τις καλλιτεχνικές δράσεις του Ταξιδιού. Πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Μικρή Αμάλ θα έρθει σε επαφή με νέους ανθρώπους από κοινότητες, προσφυγικές και μη, μέσω προγραμμάτων δημιουργικής μάθησης, ειδικά διαμορφωμένων για κάθε της σταθμό.



Σε αυτή την περίοδο τεράστιων παγκόσμιων αλλαγών, Το Ταξίδι είναι μία τεράστια καλλιτεχνική απάντηση. Υπερβαίνει γεωγραφικές, πολιτικές και γλωσσικές διαφορές για να αφηγηθεί μία ιστορία για την ανθρώπινη φύση που μας ενώνει και για να διασφαλίσει ότι δε θα ξεχάσουμε τα εκατομμύρια εκτοπισμένων παιδιών, που είναι πιο ευάλωτα από ποτέ εν μέσω αυτής της παγκόσμιας πανδημίας.



Kαθώς η Μικρή Αμάλ θα διασχίζει την Τουρκία και την Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων για τη στήριξη των προσφύγων εν μέσω αυτής της μεγάλης κρίσης.





Εκατοντάδες διεθνείς συνεργάτες θα στηρίξουν τη Μικρή Αμάλ στο ταξίδι της – από θέατρα, κοινοτικές ομάδες, καλλιτεχνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις μέχρι τοπικές και κρατικές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

The International Rescue Committee (IRC), Bloomberg Philanthropies, Comic Relief, Emergency, Help Refugees / Choose Love, Humanity Crew, Safe Passage, The Syria Campaign, Karam Foundation, UNHCR (International); İstanbul Kültür Sanat Vakfı (Istanbul Foundation for Culture and Arts), K2 Güncel Sanat Merkezi (K2 Contemporary Art Centre), Kültürhane, Yaren Kooperatifi (Turkey); under the auspices of the City of Athens, Municipal Theatre of Piraeus, El Sistema Greece, Home Project, SolidarityNow, mind the fact, Melissa Network (Greece), UNIMA- Hellas; C.A.S.A. Centro delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo, Comune di Napoli, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Pangea, Teatro di Roma (Italy);

La Criée – Théâtre National de Marseille, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Institut du Monde Arabe (IMA), La Villette, Musée national de l’histoire de l’immigration, Refugee Food Festival (France); Kaserne Basel (Switzerland); CRILUX, ASBL La Source (Belgium); Manchester International Festival, Canterbury Cathedral, Counterpoint Arts, Mayor of London, National Theatre, Roundhouse, Royal Opera House, Sadler’s Wells, Shubbak Festival (UK).