Μηνύματα των Ομπάμα, Μαντέλα και Κινγκ στο βίντεο «No Justice, No Peace» του Γουίλ Σμιθ

Ο Γουίλ Σμιθ συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις υπέρ του κινήματος Black Lives Matter δημοσιεύοντας stories στο Instagram, ανάρτηση με το hashtag #BlackoutTuesday και προσθέτοντας τη διεύθυνση του Ιδρύματος Ομπάμα στον λογαριασμό του.



Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του είναι σύντομο βίντεο ως υποστήριξη των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ με τίτλο «No Justice, No Peace» σύνθημα που ακούγεται από τους διαδηλωτές που εκφράζουν διαμαρτυρίες για τον θάνατο του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, ενώ ήταν υπό αστυνομική κράτηση.



«Υπάρχει ένα ιστορικό ποτάμι που ρέει κόκκινο από το αίμα όσων λένε την αλήθεια» αναφέρει ο ίδιος ο Γουίλ Σμιθ στην αρχή του βίντεο.



Στη συνέχεια προβάλλεται η ρήση του Φρέντερικ Ντάγκλας – «Το χειρότερο από την εξέγερση είναι αυτό που προκαλεί εξέγερση».



Το βίντεο του Αμερικανού ηθοποιού και ράπερ συνδυάζει εικόνες ιστορικών και σύγχρονων προσωπικοτήτων. Οι εικόνες του δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του Νέλσον Μαντέλα εμφανίζονται μαζί με στιγμιότυπα από τις πρόσφατες διαμαρτυρίες και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Μπάρακ Ομπάμα, τον 12χρονο Κίντρον Μπράιαντ, που αφιέρωσε τραγούδι «I Just Want to Live» στον Τζορτζ Φλόιντ, τον συνιδρυτή των Dream Defenders, Φίλιπ Άγκνιου και τον διαδηλωτή Κέρτις Χάις Τζ. που φωτίζουν το τρέχον κίνημα για την καταπολέμηση των φυλετικών αδικιών στην Αμερική.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ