Ο Χοακίν Φίνιξ για το «Μέτωπο για την Απελευθέρωση των Ζώων»

Ο Χοακίν Φίνιξ θέλει να μεταφέρει το πάθος του για την προστασία των ζώων στη μεγάλη οθόνη.

Ο Αμερικανός ηθοποιός απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα για το βιβλίο του 1992 «Free the Animals: The Amazing True Story of the Animal Liberation Front in North America» (Ελευθερώστε τα Ζώα: Η Υπέροχη Αληθινή Ιστορία του Μετώπου για την Απελευθέρωση των Ζώων).



Το βιβλίο που έχει γράψει η πρόεδρος της οργάνωσης PETA (Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων), Ίνγκριντ Νιούκιρκ αφηγείται την ιστορία της «Valerie» νεαρής αστυνομικού, ο κόσμος της οποίας ανατρέπεται, όταν μαθαίνει για την κακοποίηση ζώων σε εργαστήριο δοκιμών.



Το βιβλίο ακολουθεί τη «Valerie» καθώς συναντά ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν την ελευθερία τους για να σώσουν ζώα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αμφισβητήσουν το σύστημα αναλαμβάνοντας άμεση δράση. Μαζί τους ζει υπό διωγμόν, ενώ έχει ορκιστεί να τηρεί τον νόμο.



Ο Χοακίν Φίνιξ έχει επίσης γράψει τον πρόλογο για τη νέα επανέκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του βιβλίου.



«Ναι, το “Free the Animals” είναι για τους ήρωες που φορούν κουκούλες, παραβιάζουν παράθυρα και νόμους για να σώσουν τα ζώα, αλλά αφορά και όλους» αναφέρει. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους μας να αναλάβουμε δράση. Είτε κρατάμε λοστούς και κόφτες μπουλονιών είτε παίρνουμε ένα στυλό ή ένα πλακάτ διαμαρτυρίας, ο καθένας από εμάς μπορεί και πρέπει να καταπολεμήσει την αδικία και να πιέσει για την απελευθέρωση των ζώων με κάθε ευκαιρία που έχουμε», υπογραμμίζει.

Μπορεί να μην μπορώ να βάλω κρυφά μια κάμερα σε ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, όπου ακρωτηριάζονται κουκουβάγιες, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να διηγηθώ τα στιγμιότυπα των ερευνητών, εξηγεί. Μπορεί να μην μπορώ να τρυπήσω τα δίχτυα βαθέων υδάτων, αλλά μπορώ να «πνιγώ» σε μια δεξαμενή με νερό σε βίντεο της PETA για να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να συμπάσχουν με τα ψάρια. Και δεν μπορώ να σώσω κάθε αγελάδα από το άρμεγμα μέχρι θανάτου, αλλά μπορώ να σώσω τον Indigo και τη Liberty, αναφέρει ο ηθοποιός θυμίζοντας την απόφασή του να σώσει μία αγελάδα και το μοσχάρι της από σφαγείο στο Λος Άντζελες.

«Παρακαλώ ελάτε μαζί μου. Αναρωτηθείτε αυτό που αναρωτιέμαι: “Τι μπορώ να κάνω «σήμερα» για να σταματήσω την ανθρώπινη υπεροχή, να σταματήσω τον σπισισμό, να βοηθήσω τα ζώα να γίνονται σεβαστά για αυτό που είναι;”» επισημαίνει ο Χοακίν Φίνιξ.

