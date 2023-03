Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μπλέικ – Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της συζύγου του

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μπλέικ, ο οποίος επισκίασε την καριέρα του μετά τις κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του.

Ο Μπλέικ πέθανε «ήσυχα δίπλα σε συγγενείς και φίλους», ανακοίνωσε η οικογένεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την ανιψιά του την Πέμπτη 9 Μαρτίου, ο ηθοποιός πέθανε από καρδιακή πάθηση.

Ο Μπλέικ ήταν γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική αστυνομική σειρά «Baretta» από το 1970 καθώς και τη συμμετοχή του στο φιλμ «Lost Highway». Όμως, η καριέρα του άρχισε να καταρρέει το 2001, μετά τον θάνατο τής συζύγου του από πυροβολισμό.

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της και αθωώθηκε, αλλά αργότερα το πολιτικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία της. Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένου ενός χρόνου που περίμενε τη δίκη του στη φυλακή, ένα δικαστήριο στο Λος Αντζελες έκρινε τον Μπλέικ αθώο.

Ο Michael James Gubitosi, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 στο Nutley του New Jersey. Ο πατέρας του, Ιταλός μετανάστης και η μητέρα του, Ιταλοαμερικανίδα, ήθελαν τα τρία τους παιδιά να κάνουν καριέρα στις σόου μπίζνες. Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Μπλέικ έπαιζε με τον αδερφό του και την αδερφή του σε ένα οικογενειακό βοντβίλ που είχε τίτλο «The Three Little Hillbillies».

Ως παιδί εμφανίστηκε πλάι σε θρύλους του Χόλιγουντ, όπως ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, στη βραβευμένη με Όσκαρ Σκηνοθεσίας ταινία του Τζον Χιούστον «Ο θησαυρός της Σιέρα Μάντρε». Όταν ενηλικιώθηκε πέρασε σε καλούς ρόλους, με πρώτο αυτόν στην ταινία «In Cold Blood», το 1967, κινηματογραφική μεταφορά του κορυφαίου έργου του Τρούμαν Καπότε και αργότερα, στο «Tell Them Willie Boy is here» και στο «Electra Glide in Blue».

Το 1961, ο Μπλέικ έκανε τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Σόντρα Κερ. Απέκτησαν δύο παιδιά και χώρισαν το 1983.

Η μοιραία συνάντηση με τη δεύτερη σύζυγο του, Μπόνι Λι Μπάκλεϊ, έγινε το 1999 σε ένα τζαζ κλαμπ.

«Ήμουν 67 ή 68 χρόνων. Η καριέρα μου είχε σταματήσει», είχε πει σε συνέντευξη στο AP. «Ήμουν μόνος για πολύ καιρό».

Η Μπάκλεϊ γέννησε ένα κοριτσάκι, πατέρας του οποίου σύμφωνα με δήλωση της, ήταν ο Κρίστιαν Μπράντο, γιος του Μάρλον Μπράντο, αν και τα τεστ DNA έδειξαν ότι πατέρας ήταν ο Μπλέικ.

Ο Μπλέικ είδε για πρώτη φορά το κοριτσάκι, που ονομαζόταν Ρόζι, όταν ήταν δύο μηνών και το παιδί έγινε το επίκεντρο της ζωής του. Παντρεύτηκε την Μπάκλεϊ λόγω του παιδιού.

Το 2001, η 44χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός είπε στην αστυνομία ότι την είχε αφήσει μόνη επειδή επέστρεψε στο ιταλικό εστιατόριο όπου είχαν μόλις δειπνήσει για να πάρει το όπλο του που είχε αφήσει εκεί, και τη βρήκε νεκρή. Ο Μπλέικ συνελήφθη έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της. Ο κάποτε πλούσιος ηθοποιός, ξόδεψε εκατομμύρια για την υπεράσπισή του και κατέληξε να ζει με την κοινωνική ασφάλιση και μια σύνταξη του Screen Actor’s Guild.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ενός έτους κατά το οποίο περίμενε στη φυλακή την εκδίκαση την υπόθεσής του, δικαστήριο του Λος Άντζελες τον έκρινε αθώο για τη δολοφονία της. Η δίκη είχε διάρκεια τριών μηνών και οι πληροφορίες για τον δυστυχισμένο γάμο τους τροφοδότησαν τα ΜΜΕ. Οι συγκρίσεις εκείνη την εποχή με τη δίκη του διάσημου OJ Simpson, ο οποίος είχε αθωωθεί για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του στο Λος Άντζελες 10 χρόνια νωρίτερα, ήταν μοιραίες.

Με δικαστική απόφαση κλήθηκε αργότερα να πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια στα παιδιά της πρώην συζύγου του, γεγονός που τον οδήγησε στην κήρυξη πτώχευσης. Άσκησε έφεση καταφέρνοντας να μειώσει στο μισό το ποσό της ποινής.

Το 2017 έκανε έναν τρίτο γάμο με την επί μακρόν φίλη του Πάμελα Χούντακ, αλλά πήρε διαζύγιο δύο χρόνια μετά.

Θεωρούνταν ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά η καριέρα δεν ανέκαμψε ποτέ μετά τη σύλληψή του.